Ovako je ukrajinski golman golom izbacio Real Madrid

Anatoli Trubin napravio je čudo. Golman Benfike je golom u 98. minutu meča odveo svoj tim u nokaut fazu Lige šampiona.
Nestvarno šta se desilo na "La Lušu". Benfika je golom čuvara mreže Anatolija Trubina u 98. minutu meča prošla u nokaut fazu Lige šampiona!
Nedostajao je ekipi Benfike jedan gol da stigne do gol razlike kojom bi se popela na 24. mjesto na tabeli Lige šampiona i Anatoli Trubin joj je to donio. Ukrajinski čuvar mreže je tako završio evropsku sezonu Olimpika iz Marseja koji je ispao.
Norvežanin Fredrik Aursnes je namestio loptu u posljednjem momentu na slobodnom udarcu koji je bio bliži polovini terena nego šesnaestercu rivala, a Trubin je otišao u napad. Centaršut je bio sjajan, a Trubinova reakcija još bolja. Pogledajte:
UNBELIEVABLE!— Sacha Pisani (@Sachk0)January 28, 2026
Benfica keeper Anatoliy Trubin scores in the 98th minute to send Jose Mourinho’s men through to the Champions League play-offs.
Needing another goal against 9-man Real Madrid, the GK pops up with the last touch of the game.
Insane.
pic.twitter.com/KAMFJwgTPZ
Novi trener Benfike Žoze Murinjo nije propustio da burno proslavi ovaj pogodak. Skakao je pored klupe i slavio pobjedu protiv bivšeg kluba koja će se prepričavati godinama u Portugalu.
Potpuni haos od meča
Meč je počeo golom Kilijana Mbaea 30. minutu, ali su onda do poluvremena Šjelderup u 36. i Pavlidis sa penala u petom minutu nadoknade preokrenuli. Dao je Šjelderup i gol zab 3:1, a onda je Kilijan Mbape smanjio na 2:1.
Djelovalo je da će se sve mirno riješiti i da će Benfika ispasti, ali onda smo vidjeli haos: Asensio i Rodrigo su dobili crvene kartone u nadoknadi drugog poluvremena, a Trubin je riješio sve na kraju svojim pogotkom.
Ko je Anatoli Trubin?
Ovaj 24-godišnji čuvar mreže iz Donjecka ponikao je u Šahtjoru za koji je branio do 2023. godine. Prošao je sve mlađe selekcije Ukrajine i sada je "A" reprezentativac, a u Benfici je od 2023. i ovo mu je prvi pogodak u karijeri. Visina od 199 centimetara mu je pomogla, ali je pokaoa i sjajan napadački instinkt.