Ovako je ukrajinski golman golom izbacio Real Madrid

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Anatoli Trubin napravio je čudo. Golman Benfike je golom u 98. minutu meča odveo svoj tim u nokaut fazu Lige šampiona.

Gol Antolija Trubina za pobjedu Benfike protiv Reala Izvor: Arena Sport/Printsceen

Nestvarno šta se desilo na "La Lušu". Benfika je golom čuvara mreže Anatolija Trubina u 98. minutu meča prošla u nokaut fazu Lige šampiona!

Nedostajao je ekipi Benfike jedan gol da stigne do gol razlike kojom bi se popela na 24. mjesto na tabeli Lige šampiona i Anatoli Trubin joj je to donio. Ukrajinski čuvar mreže je tako završio evropsku sezonu Olimpika iz Marseja koji je ispao.

Norvežanin Fredrik Aursnes je namestio loptu u posljednjem momentu na slobodnom udarcu koji je bio bliži polovini terena nego šesnaestercu rivala, a Trubin je otišao u napad. Centaršut je bio sjajan, a Trubinova reakcija još bolja. Pogledajte:

Anatoli Trubin dao gol Real Madridu
Izvor: YouTube/Arena sport

Novi trener Benfike Žoze Murinjo nije propustio da burno proslavi ovaj pogodak. Skakao je pored klupe i slavio pobjedu protiv bivšeg kluba koja će se prepričavati godinama u Portugalu.

Potpuni haos od meča

Meč je počeo golom Kilijana Mbaea 30. minutu, ali su onda do poluvremena Šjelderup u 36. i Pavlidis sa penala u petom minutu nadoknade preokrenuli. Dao je Šjelderup i gol zab 3:1, a onda je Kilijan Mbape smanjio na 2:1.

Djelovalo je da će se sve mirno riješiti i da će Benfika ispasti, ali onda smo vidjeli haos: Asensio i Rodrigo su dobili crvene kartone u nadoknadi drugog poluvremena, a Trubin je riješio sve na kraju svojim pogotkom.

Ko je Anatoli Trubin?

Ovaj 24-godišnji čuvar mreže iz Donjecka ponikao je u Šahtjoru za koji je branio do 2023. godine. Prošao je sve mlađe selekcije Ukrajine i sada je "A" reprezentativac, a u Benfici je od 2023. i ovo mu je prvi pogodak u karijeri. Visina od 199 centimetara mu je pomogla, ali je pokaoa i sjajan napadački instinkt.

Liga šampiona Benfika Real Madrid

