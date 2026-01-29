logo
Gazda Napolija je čudak, ali Englezi su potvrdili da je u pravu: Stadion u Napolju u raspadu!

Gazda Napolija je čudak, ali Englezi su potvrdili da je u pravu: Stadion u Napolju u raspadu!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Detalj koji su objavili navijači Čelsija "ogolio" raspravu o stadionu u Napulju.

Stadion Dijego Armando Maradona se raspada Izvor: Shutterstock, Stefano Tammaro

Italija će zajedno sa Turskom biti domaćin EURA 2032, pa se odmah povelo i pitanje infrastrukture. Većina stadiona na „čizmi“ stara je nekoliko decenija, a mnogi od njih renovirani su prije više od 30 godina, odnosno prije Mundijala 1990. i sada su u prilično lošem stanju.

Jedan od njih je i stadion "Dijego Armando Maradona" u Napulju, pa već mjesecima traje rasprava o tome da li će on biti renoviran ili u potpunosti srušen i izgrađen novi.

S obzirom da znatno više troškove za izgradnju gradske vlasti u Napulju su napravile plan njegove rekonstrukcije za koju su, prema informacijama italijanskih medija, već obezbijedili 10 miliona evra. Plan je da se stadion izgrađen davne 1959. Godine rekonstuiša i da se kapacitetet sa sadašnjih 55.000 poveća na 65.000.

Predsjednik Napolija Aurelio de Laurentis protivi se ovakvom prijedlogu. Kontroverzni gazda Napolija rekao da je njegovom klubu potreban novi stadion koji bi imao 70.000 mjesta, a ne rekonstrukcija postojećeg, kojeg je čak nazvao "rupom".

Iako ovo djeluje prilično oštro, njegove riječi potvrđuju fotografije koje su objavili navijači Čelsija. Ekipa iz Londona u srijedu je savladala Napoli na njegovom terenu uz podršku svojih navijača na tribinama, a Englezi su bili šokirani onim što vide na stadionu Dijego Armando Maradona.


"Glavna grupa navijača Čelzija je iznad ovoga. Molimo vas ne skačite“, bila je poruka jednog navijača uz sliku napukle tribine.

Englezi kao Englezi, odmah su to sve okrenuli na šalu i navijačko prepucavanje.

"Navijači kojima je sve što znaju pjevati ’Čelsi, Čelsi, Čelsi“. Uopšte ne trebaš da brineš zbog skakanja, ili uopšte zbog atmosfere koju prave“, bio je jedan od komentara.

Napoli fudbal

