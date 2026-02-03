logo
Milan ubjedljiv u Bolonji: Alegri poslao Modrića na odmor, Leao nije morao ni da ulazi!

Milan ubjedljiv u Bolonji: Alegri poslao Modrića na odmor, Leao nije morao ni da ulazi!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
Rosoneri su se trijumfom u Bolonji vratili na pet bodova zaostatka za Interom.

Serija A milan pobijedio Bolonju Izvor: Gianluca Ricci/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia

Dva dana poslije pobjede Intera u Kremoni i njegov gradski rival imao je uspješno gostovanje.

Fudbaleri Milana u utorak uveče rezultatom 3:0 slavili su u Bolonji, gdje nisu upisali trijumf posljednjih pet godina.

Ovog puta ekipa Masilimilijana Alegrija odradila je posao mnogo lakše neko što se očekivalo Loftus-Čik doveo je "rosonere" u vođstvo u 20. minutu, a nakon još toliko vremena prednost je udvostručena. Kristofer Nkunku izborio je jedanaesterac pošto ga je golman domaćih Federiko Ravalja oborio, a onda je fudbaler Milana sam izveo penal za 2:0.

Loše je Bolonja igrala večeras, pogotovo u odbrani i poslije samo tri minute u nastavku Rabio je pogodio za visokih 3:0.

Ubjedljiva prednost dala je mogućnost Alegriju da pošalje Modrića na klupu i odmori ga, a Rafael Leao nije imao ni potrebu da ulazi u igru.

Milan je rutinski odradio drugo poluvrijeme i stigao do 14. pobjede u sezoni, nakon koje drži drugo mjesto sa 50 osvojenih bodova, odnosno pet manje od lidera na tabeli i gradskog rivala, Intera.



Serija A Milan Bolonja

