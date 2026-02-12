Teški dani za Nikolu Milenkovića: Od hita Premijer lige, do opstanka i potrage za četvrtim trenerom

Notingem forest ponovo smijenio trenera, tako da će Nikola Milenković dobiti četvrtog u sezoni.

Izvor: EPA/Julio Munoz

Notingem forest je u potrazi za novim trenerom pošto je Šon Dajš dobio otkaz, zvanično je potvrdio u toku noći nekadašnji šampion Evrope. Kap koja je prelila čašu bio je jučerašnji remi sa Vulverhemptonom (0:0), u kome je očigledno vlasnik kluba Evangelos Marinakis očekivao pobedu, tako da je odlučio da se zahvali i trećem treneru u ovoj sezoni.

Da stvar bude nevjerovatnija, Dajš je nominovan za najboljeg trenera januara u Premijer ligi i u posljednjih šest utakmica ima dvije pobjede, tri remija i jedan poraz, međutim navikli smo već na "čudne" poteze u Notingem forestu.

Nottingham Forest Football Club can confirm that Sean Dyche has been relieved of his duties as head coach.



We would like to thank Sean and his staff for their efforts during their time at the Club and we wish them the best of luck for the future. We will be making no further…pic.twitter.com/q6LPADIsDw — Nottingham Forest (@NFFC)February 12, 2026



Tako je klub Nikole Milenkovića, koji je prošle sezone bio hit i dugo se borio čak za šampionsku titulu, ove sezone u očajnom stanju i ostaje mu da se bori za status u Premijer ligi. Prvo je Marinakis naprasno smijenio Nuna Espirita Santa, prošlog septembra da bi doveo svog zemljaka Angea Postekoglua, međutim i njega je "otjerao" poslije samo osam utakmica i pozvao "vatrogasca" Šona Dajša.

Ni sa njim se očigledno nije slagao jer je poslije učinka od osam pobjeda, dva remija i sedam poraza u Premijer ligi - bilo vrijeme za smjenu.

Za sada, nema informacija ko bi mogao da ga naslijedi, a od juče su slobodni Tomas Frank i Roberto de Zerbi.