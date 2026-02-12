logo
Teški dani za Nikolu Milenkovića: Od hita Premijer lige, do opstanka i potrage za četvrtim trenerom

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Notingem forest ponovo smijenio trenera, tako da će Nikola Milenković dobiti četvrtog u sezoni.

Notingem forest smijenio Šona Dajša Izvor: EPA/Julio Munoz

Notingem forest je u potrazi za novim trenerom pošto je Šon Dajš dobio otkaz, zvanično je potvrdio u toku noći nekadašnji šampion Evrope. Kap koja je prelila čašu bio je jučerašnji remi sa Vulverhemptonom (0:0), u kome je očigledno vlasnik kluba Evangelos Marinakis očekivao pobedu, tako da je odlučio da se zahvali i trećem treneru u ovoj sezoni.

Da stvar bude nevjerovatnija, Dajš je nominovan za najboljeg trenera januara u Premijer ligi i u posljednjih šest utakmica ima dvije pobjede, tri remija i jedan poraz, međutim navikli smo već na "čudne" poteze u Notingem forestu.


Tako je klub Nikole Milenkovića, koji je prošle sezone bio hit i dugo se borio čak za šampionsku titulu, ove sezone u očajnom stanju i ostaje mu da se bori za status u Premijer ligi. Prvo je Marinakis naprasno smijenio Nuna Espirita Santa, prošlog septembra da bi doveo svog zemljaka Angea Postekoglua, međutim i njega je "otjerao" poslije samo osam utakmica i pozvao "vatrogasca" Šona Dajša.

Ni sa njim se očigledno nije slagao jer je poslije učinka od osam pobjeda, dva remija i sedam poraza u Premijer ligi - bilo vrijeme za smjenu.

Za sada, nema informacija ko bi mogao da ga naslijedi, a od juče su slobodni Tomas Frank i Roberto de Zerbi.

