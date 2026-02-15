Košmar od karijere: Počeo kraj Mesija, pred Stankovićem doživio jednu od najtežih povreda ikad

Strašna sudbina Đerara Delofeua, nekada talenta Barselone koji je godinama van fudbala.

Izvor: Gabriele Maricchiolo/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Španski fudbaler Đerar Delofeu (31) prolazi već godinama agoniju zbog teške povrede koljena. Povrijedio se prije 1.121 dan i u takvom je bio stanju da nije mogao ni da šeta sa djecom, ni da vozi automobil. Povrijedio se igrajući za Udineze početkom 2023. godine, kada je proveo 15 minuta na terenu stadiona "Luiđi Feraris", ne znajući da igra sa pokidanim prednjim ukrštenim ligamentom koljena. Bio je to meč protiv Sampdorije koju je tada vodio Dejan Stanković. Udineze je pobijedio u Đenovi 1:0, ali to je za Delofeua ostao dan kada je počela njegova noćna mora.

"U tih 15 minuta ukršteni ligament je potpuno pokidan. Bila je to moja posljednja utakmica", rekao je on u intervjuu za Bi-Bi-Si. Problem je bio taj da nije bila u pitanju "samo" povreda ukrštenog ligamenta, koji je prethodno operisao i u proljeće 2020, kada je bio igrač Votforda. Situacija je ovog puta bila dramatičnija i mnogo komplikovanija.

"Odeš na operaciju, zamijene ti ukršteni ligament i oporaviš se ubrzano. Međutim, ovog puta je problem bila infekcija", rekao je nekadašnji đak Barselone, polaznik čuvene "La Masije". Ta infekcija je "pojela" čitavu hrskavicu i situacija je podsjećala na pretežak slučaj Santija Kazorle, kome je gangrena napravila ogromne probleme na Ahilovoj tetivi.

"To je nevjerovatan primjer i mogu da shvatim kako je bilo njemu", rekao je Delofeu.

"Blizu sam povratku na teren"

U međuvremenu, Španac je podvrgnut tretmanu sa ubrizgavanjem ćelija i uz to već dvije godine radi aktivno u teretani, u pokušaju da se vrati.

"Već šest mjeseci gradim mišiće u teretani sa fizioterapeutom i kondicionim trenerom. Radimo tri do četiri sata svakog jutra, pet dana u nedjelji i radimo na stadionu Udinezea. Vidjećemo da li mogu da podnesem opterećenje. Presrećan sam, jer osjećam da mi je noga zaista jaka. Što imaš više mišića, trpiš manji bol u koljenu i osjećam da mi je koljeno spremno za trčanje i da sam blizu povratku. Ako pričamo o mišićima, mislim da sam u istom stanju kao i momci koji igraju, Ipak, vidjećemo kako će koljeno reagovati bez hrskavice i bez meniskusa", rekao je Delofeu.

Španac je igrao za matičnu Barselonu od 2011. do 2015, mada je uglavnom provodio vrijeme u drugom timu, Barseloni "B". Poslije toga je igrao za Everton, Sevilju, Milan, vratio se 2017. u Barsu, pa potpisao za Votford, a 2020. je stigao u Udineze. Sa italijanskim klubom je raskinuo ugovor kada dvije godine nije odigrao ni minut.

Nekadašnji talenat Barse i reprezentativac Španije (2014-2017) ne odustaje od karijere i ima pred sobom dovoljno vremena, jer će u martu napuniti 32 godine. A, očigledno je da ima i čvrstu volju da uspije i da opet zaigra.

