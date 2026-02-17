Srbija protiv Meksika u junu: Veljko Paunović se vraća na mjesto uspjeha

Reprezentacija Srbije igraće prijateljsku utakmicu u Meksiku

Izvor: MN PRESS

Fudbalski savez Srbije (FSS) i Meksiko dogovorili prijateljski meč. "A" reprezentacije dvije zemlje sastaće se 4. juna u Meksiku, saopšteno je na zvaničnom sajtu FSS. Posebno je važno istaći da selektor Orlova Veljko Paunović uživa veliku popularnost u ovoj državi, što dodaje na značaju ovom susretu.

"Duel protiv selekcije koja je redovan učesnik završnih turnira Svjetskog prvenstva biće odlična provjera pred izazove koji naš nacionalni tim očekuju na jesen. Srbija će u novom ciklusu Lige nacija igrati u izuzetno zahtevnoj grupi protiv selekcija Njemačke, Holandije i Grčke. Sa druge strane, reprezentacija Meksika će duel sa Srbijom iskoristiti kao deo priprema za Svjetsko prvenstvo 2026. Pored utakmice zakazane za 4. jun, Meksikanci planiraju još dvije provjere protiv Gane i Australije (22. i 30. maja)", navode iz FSS.

Veljko Paunović je u Meksiku vodio klubove Gvadalaharu (2022-2023) i Tigres (2024-2025) i uspio je da ostavi vrlo važan trag. "U okviru junskog termina planirano je da reprezentacija Srbije odigra još jednu prijateljsku utakmicu protiv veoma atraktivnog protivnika, čije će ime biti naknadno objavljeno nakon završetka pregovora i usaglašavanja svih organizacionih detalja. Odluka o odigravanju prijateljske utakmice između Srbije i Meksika biće formalno potvrđena na narednoj sjednici Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije", zaključuje se u saopštenju.

Ovo nije jedini prijateljski meč "orlova", pošto je reprezentacija Srbije dogovorila i susret u Kataru i to protiv domaćina 26. marta, a onda će se četiri dana kasnije sastati i sa Sudijskom Arabijom.