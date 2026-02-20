logo
Zašto Cvitanović još ne računa na Brazilca? "On ne priča engleski, posljednji trening s ekipom imao u novembru"!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Trener Sarajeva Mario Cvitanović zašto još uvijek ne može da računa na novajliju Žoaa Karlosa.

Mario Cvitanović zašto Žoao karlos neće igrati za Sarajevo Izvor: Youtube/screenshot/Facebook/FK Sarajevo

Fudbaleri Sarajeva u subotu od 18.30 časova dočekaće Posušje u meču 22. kola Premijer lige i pokušati da upiše petu vezanu pobjedu.

Klub sa Koševa nedavno je dobio pojačanje, dres Sarajeva zadužio je Brazilac Žoao Karlos, ali njega sigurno nećemo vidjeti u duelu sa Posušjem, a vjerovatno će još neko vrijeme proći do njegovog debija u bordo dresu.

Trener Sarajeva Mario Cvitanović objasnio je zašto Brazilac ne konkuriše za tim.

"Žoao Karlos je došao, Brazilac koji je proteklu sezonu igrao u drugoj kineskoj ligi. Njegov zadnji trening sa ekipom je bilo 11. novembra prošle godine, tako da je propustio jedan taj period. On je radio individualno, ali jedno je to, jedno trening sa ekipom. Centralni napadač, robustan, jak. Vrlo kratak period, jedan i po trening je odradio sa nama. On nema pravo nastupa za ovu utakmicu. On će odraditi i danas i sutra treninge koji su povezani sa njegovom pozicijom, kako bi što prije ušao u naš ritam", Rekao je Cvitanović.

On je otkrio vjerovatno i najveći problem koji klub, ekipa i igrač moraju zajedno da riješe.

"Imamo mali problem u komunikaciji, s obzirom na to da ne priča baš dobro engleski, ja ne pričam portugalski. Pokušavamo se sporazumjeti na italijanskom. Vidjećemo kako to funkcioniše. Dao sam sebi zadatak, a i njemu, da mora proći ubrzani kurs bosanskog, hrvatskog, kako god da ga nazovemo. Svaki dan minimalno 5-10 riječi će morati naučiti, a ja u svom vokabularu ne koristim više od 50 riječi. Treba što prije naučiti riječi lopta, dubina, prostor, moja, tvoja, leđa, sam. Tako neke riječi. Ići će u jedan ubrzan proces učenja", objasnio je trener Sarajeva.

