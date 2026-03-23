Jedan od najskupljih svih vremena odlazi iz Evrope: Antoan Grizman se oprostio poslije derbija Madrida

Autor Dragan Šutvić
Antoan Grizman je odlučio da prihvati ponudu Orlando sitija.

Jedan od najskupljih fudbalera svih vremena Antoan Grtzman oprašta se od evropskog fudbala. Odmah poslije "Madrilenja", koji je njegov Atletiko izgubio od Real Madrida poslije preokreta 3:2, stigle su vijesti da je to i poslednji gradski derbi glavnog grada Španije koji je legendarni Francuz odigrao.

Njegov novi klub od leta biće Orlando siti, ambiciozni projekat američkog fudbala. Osnovan je proke samo 16 godina i već je zimus pokušao da dovede Grizmana, ali bezuspešno, međutim bili su uporni i uspeli su da izdejstvuju transfer za leto.

Grizman stiže u Orlando siti bez obeštećenja, a dobiće dvogodišnji ugovor, jedan od najvrednijih u MLS. Za sada nema tačnih informacija o kom novcu se radi, međutim nema sumnje da je Grizman zaslužio ozbiljan novac, na osnovu karijere i igara koje i danas pruža.


Grizman (35) je na ovaj način završio sa "ozbiljnim fudbalom" i kao brojni drugi fudbaleri njegovih godina odlučio se za slabiju ligu, punu potencijala, gde će moći lepo i da zaradi.

Grizman je inače proveo ukupno sedam godina u Atletiko Madridu, u dva mandata. Igrao je još i za Real Sosijedad, dok je prelaskom u Barselonu u ljeto 2019. godine ušao u istoriju fudbala. Tada ga je Barsa platila 120 miliona evra i to je do dana današnjeg jedan od najvećih transfera, ukupno šesti na listi.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

