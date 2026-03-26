Srbija neće moći ovako na Evropskom prvenstvu: Majstorije iz slobodnjaka, a nije pao Kirgistan

Mlada reprezentacija Srbije nije uspjela da pobijedi selekciju Kirgistana u prvoj pripremnoj utakmici u Antaliji.

Izvor: MN PRESS

Evropsko prvenstvo za igrače mlađe od 21 godine odigraće se 2027. godine na stadionima u Srbiji i Albaniji, a srpska selekcija neće morati da igra kvalifikacije jer je jedan od domaćina. To znači da će cijeli kvalifikacioni ciklus tim Zorana "Bate" Mirkovića moći da igra prijateljske mečeve i uigrava se za turnir na kojem ćemo imati izuzetno visoke ambicije.

Prvobitan plan bio je da Srbija tokom martovskog prozora za kvalifikacije odigra mečeve protiv Japana i Kirgistana u Antaliji, ali su Japanci javili da zbog stanja na Bliskom istoku nisu u mogućnosti da doputuju. Srbiji je zbog toga ostalo da odigra dva meča protiv olimpijske reprezentacije Kirgistana, a na prvom od njih "orlići" nisu uspjeli da upišu pobjedu!

Meč mlade reprezentacije Srbije i tima Kirgistana sastavljenog od fudbalera do 23 godine završen je bez pobjednika - 2:2. Srbija je prvi put stigla do prednosti veoma lijepim golom iz slobodnog udarca koji je djelo Jovana Mijatovića, a drugi put opet iz slobodnog udarca preko Matije Mitrovića. Ipak, to nije bilo dovoljno za trijumf jer je Kirgistan izvukao remi preko Iskandarbekova i Ernisova. Ovim remijem prekinut je niz od tri uzastopne pobjede mlade reprezentacije Srbije, koja je krajem 2025. godine pod komandom Zorana Mirkovića savladala Rumuniju, Češku i SAD.

Srbija je počela meč u sastavu: Lijeskić - Matić, Vukičević, Vidojević, Radojević - Mitrović, S. Džodić (k), Aleksić, Kolarević - Mijatović, Lazetić. Selektor Mirković imaće priliku da ove momke, ali i ostatak tima, vidi na delu 31. marta kada će se na istom mestu protiv istog rivala igrati i drugi meč, na kojem će Srbija pokušati da ostvari pobedu.

Reprezentacija Srbije sastavljena od fudbalera mlađih od 21 godine nastavlja pripreme za Evropsko prvenstvo, koje se igra 2027. godine. Turnir će se održati između 11. juna i 4. jula, a u našoj zemlji mečevi će se igrati na stadionu Partizana, stadionu TSC-a u Bačkoj Topoli, stadionu Dubočica u Leskovcu i stadionu Lagator u Loznici.