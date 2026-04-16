Mikić najavio pretposljednji domaći meč Borca m:tel: "Dočekujemo Slobodu sa oprezom, ali shvatamo da smo favoriti!"

Strateg crveno-plavih obratio se novinarima pred susret sa Slobodom (petak, 19.30).

Prvu od posljednje četiri utakmice u tekućoj sezoni Premijer lige BiH rukometaši Borca m:tel odigraće u petak (17. april) u dvorani Borik protiv tuzlanske Slobode.

Banjalučani su u prošlom kolu porazom u Osječanima, u derbiju sa Slogom, prekinuli niz od pet uzastopnih pobjeda i nalaze se pod imperativom trijumfa ukoliko žele da zadrže drugu poziciju na tabeli. Tuzlanski tim je, sa druge strane, u veoma teškoj situaciji. Nalazi se na poslednjem, 14. mjestu, sa samo 10 bodova i ima samo teoretske šanse da ostane u elitnom rangu bh. rukometa.

U najavi meča sa Tuzlacima, trener Mirko Mikić se prvo osvrnuo na nedavni susret sa Slogom u Osječanima.

"Odigrali smo ispod očekivanja, mi smo podbacili. Rekao sam neposredno po završetku utakmice, imali smo sve u svojim rukama, ali našim greškama i nedostatkom koncentracije nismo uspjeli da donesemo neki bod iz Doboja. Poslije analize utakmice i obrade staristike i pogledanog video materijala, utisak je da se nije ni moglo pobijediti pošto smo igrali na taj način. Promašili smo mnogo zicera, imali smo zaista katastrofalan procenat, ispod 30 posto uspješnosti u šutu, pogotovo sa bekovskih pozicija. To treba da bude za nauk, da se neke stvari ne bi ponavljale u budućnosti. Mora da se napravi bolja selekcija šuta u budućnosti, ne bi smjelo da se forsira u određenim situacijama, pogotovo u fazi tranzicije gdje smo uzimali dosta ishitrenih šuteva. Ljudi su nametnuli takav kriterijum suđenja gdje su pustili malo oštriju igru, što nama inače prija. Ovaj put smo se slabije snašli. Shodno tome, imamo dodatni motiv da sutra popravimo utisak i ispravimo greške koje su se dešavale i pred našom publikom se donekle iskupimo za poraz na 50. godišnjicu evropske titule", rekao je Mikić na konferenciji za novinare, pohvalno govoreći o sutrašnjem rivalu.

Do kraja sezone, Borac m:tel će pred domaćom publikom još samo odmjeriti snage sa Zrinjskim (2. maj). Sa druge strane, gostovaće ekipama Goražda (25. april) i Dervnete (9. maj).

"Skautirali smo njihovu igru i procijenili da su, s obzirom na njihovu mladost i poletnost, dosta nezgodni u tranziciji, da trče svaki napad. To je i bio akcenat ove sedmice, vraćanje u odbranu. Otprilike to je možda bila jedina adaptacija koju smo morali da promijenimo u odnosu na prethodnu utakmicu. Nemaju šta da izgube, praktično su ispali iz lige, doći će ovdje da se nadigravaju i nadtrčavaju. Mi ćemo igrati svoj sistem i u odbrani i u napadu, nećemo ništa mijenjati, tako da smo ovu sedmicu iskoristili da dodatno uigramo te stvari. Prošli su u Kupu, ali su iznenadili kući i Vogošću u prvenstvu. Sa oprezom ulazimo u utakmicu, ali shvatamo da smo favoriti. Mi smo i u Doboj i u Ljubuški išli da pobijedimo, nažalost nismo uspjeli, ali takav je pristup svakoj utakmici. Idemo svaki put na pobjedu, koliko nam to protivnik dozvoli, ali i koliko mi budemo u utakmicu, kao što nismo bili u Doboju u nekim ključnim momentima. Nadam se da će publika doći, iako je malo neuobičajen termin, da pogleda dvije rastrčane ekipe, vidi lijep rukomet i da nas podrži. Ta nam je energija potrebna, to nas nosi, pogotovo mlađe igrače, koji igraju puno bolje, koncentrisanije i sa više energije kad je Borik ispunjen."

Osim posljednjih rezultata tuzlanskih crveno-crnih, na oprez poziva i jesenji meč u Tuzli, u kojem je Sloboda trijumfovala rezultatom 26:24.

"Naravno, iako su od tada mnogo promijenili ekipu. Otišlo im je par stranaca, imali su dosta afričkih igrača iz Tunisa, Egipta... Otišao im je Slovenac koji je bio najbolji igrač, otišao je golman, oni su poprilično izmijenili roster. Radio sam tamo i znam, trenirao sam neke momke, to su sve srednjoškolci koji opet dodatnu pozivaju na oprez. Znam šta oni mogu i koliko mogu ukoliko ih neko potcijeni. Znaju da igraju rukomet, rastrčani su, uigrani, igraju zajedno od samih početaka. Kadetski su prvaci BiH i iziskuju respekt. Moramo da uđemo maksimalno, mi ćemo igrati sa najboljim sastavom, tako da ništa nećemo kalkulisati jer nemamo pravo na to."

Od ranije je povrijeđen kapiten Nikša Petrović, dok će sutrašnji duel, ali po svim prilikama i kraj sezone, propustiti Marko Lukić.

"Nikša Petrović je izgubljen sve do zime, čak i za sljedeću polusezonu, zbog prednjeg ukrštenog ligamenta. Desio se jedan problem sa Markom Lukićem, koji je odsutan već 3-4 utakmice zbog tetive. Pokušao je da trenira, malo je to zaliječio, ali desila se povreda koljena. Čekamo rezultat, ali ne obećava za sada, tako da je i on izgubljen do kraja sezone. Neću ništa da prejudiciram, ali neke su indikacije da bi mogao da propusti ostatak sezone. Što se tiče ostalih, finiš je sezone, u aprilu smo, uvijek ima mikro-traumica, uganuća, povreda prstiju i zglobova, međutim ništa što bi dodatno nekog igrača odvojilo sa terena."

Nakon meča u Osječanima, strateg crveno-plavih je oštro kritikovao svoje pulene, ističući da "pojedini igrači ne zaslužuju da budu u Borcu". S obzirom na to da je nedavno produžio ugovor sa klubom na još dvije sezone, zanimalo nas je da li se već sad gleda u smjeru naredne takmičarske godine, po pitanju dolazaka ili odlazaka.

"Već mjesec i po dana pregovaramo sa igračima. Krenuli smo da pričamo prije svega sa našim igračima koji su trenutno u Borcu, a potom sa nekom djecom iz okruženja koja su nam zanimljiva. Neke stvari ne mogu da kažem prije nego što se završe dogovori, tako da ne bih puno pričao oko toga, ali biće sigurno promjena. Potrudićemo se da ih bude što manje, ali neke stvari se moraju ispraviti", rekao je Mikić, istakavši:

"Određene stvari se u kontinuitetu ponavljaju – odsustvo koncentracije, nedostatak fokusa, 'sebična' igra u odbrani i napadu, gdje se ne pomaže saigraču... Te stvari nisam ja izmislio, mene je Borac tako vaspitavao kad sam ja imao 18-19 godina, kad sam počinjao da igram ozbiljno. Ja sam to samo prenio i na ove mlade. Ne može se igrati za Borac ukoliko svaki put nisi na maksimumu, ako se protivnik bacio za loptu, a ti nisi. Nijedan trener u Borcu to nije tolerisao, niti ću ja tolerisati. Ako staviš sebe ispred kolektiva, to je nemoguće, to se ne prašta. Mene te stvari bole. Nikad me nije bolio nužno poraz ili promašaj sa 9-10 metara, nego stvari koje su nerezonske i koje narušavaju reputaciju i integritet kluba. Ne bih o imenima, imamo još 4 utakmice, svako može da pokaže nešto u tim mečevima i da me natjera da mišljenje promijenim na pozitivnu ili negativnu stranu."

PREMIJER LIGA BiH – 23. kolo

Krivaja – Gračanica

Leotar – Sloga

Borac m:tel – Sloboda

Vogošća – Goražde

Maglaj – Zrinjski

Bosna – Derventa

Izviđač - Konjuh







