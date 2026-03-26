Navijači tzv. Kosova skandirali UČK u Slovačkoj

Još jedan ispad albanskih navijača koji su često u centru pažnje na gostovanjima.

Izvor: Facebook/FF.Kosovar/Printscreen

Mečevi polufinala baraža za Svjetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku odlučili koji će se timovi boriti za plasman na Mundijal, a pored fudbala viđali smo i veoma ružne scene - Poljaci i Albanci su imali svoj sukob, a navijači "Kosova" su u Bratislavi uzvikivali ime terorističke organizacije.

Pred meč koji su Slovačka i takozvano Kosovo igrali u polufinalu baraža gostujući navijači uzvikivali su "UČK" na stadionu. Takav gest UEFA i FIFA ne bi trebalo da tolerišu, jer se radi o paravojnoj formaciji koja je godinama terorisala stanovništvo na Kosovu i Metohiji, a zatim i na teritoriji Sjeverne Makedonije. Poslušajte kako je to bilo:

Što se meča u Bratislavi tiče, Slovačka je u ranoj fazi utakmice stigla do prednosti, zatim je imala i 2:1 na poluvremenu, ali joj to nije bilo dovoljno. "Kosovo" je postiglo tri gola u nastavku meča i rezultat okrenulo u svoju korist - 3:4.

Sada će u finalu baraža za Svjetsko prvenstvo dočekati Tursku, a pobjednik tog meča obezbijediće plasman na turnir koji organizuju SAD, Kanada i Meksiko.

Bonus video: