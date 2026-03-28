Najstariji trener na svijetu ima novi posao: Poslije 44 godine vratio se da svoj prvi klub spasi od ispadanja

Iskusni Roj Hodžson se ponovo vratio na klupu i vodiće ekipu Bristol sitija do kraja sezone.

Godine su samo broj za Roja Hodžsona. Sa 78 godina legendarni engleski trener ima novi posao, on će do kraja sezone voditi Bristol siti u Čempionšipu. On se zapravo sada vraća u klub u kome je počeo trenersku karijeru prije 44 godine.

Nakon igračke karijere u Kristal Palasu i brojnim manjim klubovima, vodio je Halmštad u Švedskoj, a onda je u Engleskoj dobio prvi posao 1982. godine u Bristolu. Ovo je najveći razmak u vođenju istog kluba u istoriji engleskog fudbala, a vrlo vjerovatno da ni na svijetu nema veće "pauze" između dva mandata.

Bristol se ne nalazi u dobroj formi, nemaju pobjedu na posljednjih pet mečeva i na 16. mjestu Čempionšipa su sa 51 bodom. Lester, koji je prvi u zoni ispadanja osam kola prije kraja, ima 39 bodova i vjerovatno će Hodžson sačuvati Bristol u drugom rangu.

Gdje je sve radio Roj Hodžson?

E pa, spremite se za nešto dužu karijeru, pošto zaista nema šta nije prošao u njoj. Nakon početka u Švedskoj i preuzimanja Bristola, vratio se na sjever Evrope. Bio je u Odevoldu, Erebru i Malmeu u Švedskoj, pa je zatim u Švajcarskoj prvo vodio Ksamaks, a onda i reprezentaciju te zemlje. Najveći posao imao je kao trener Intera sredinom devedesetih, a onda je vodio Blekburn. Zatim je vodio Grashopers, Kopenhagen i Udineze prije posla kao selektor Ujedinjenih Arapskih Emirata. Vodio je Vilking u Norveškoj. Poslije toga je preuzeo Finsku, zatim Fulam, pa onda Liverpul. Nakon epizode u VBA preuzeo je Englesku, a zatim je u dva navrata vodio svoj voljeni Kristal Palas i između toga Votford.

Kao trener je sa Hamlštadom dva puta osvojio ligu Švedske, sa Malmeom je osvojio dvocifren broj trofeja dok je sa Ksamaksom imao superkup. Sa Interom je bio drugi u UEFA kupu, a zatim je sa Kopenhagenom osvojio ligu i superkup. Sa Fulamom je ušao u finale Lige Evrope.