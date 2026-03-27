Legendarni trener se vratio u Bristol nakon 44 godine!

Roj Hodžon je ponovo trener Bristola, u kojem je radio davne 1982. godine.
Legendarni engleski trener Roj Hodžson (1947.) sjeo je na klupu Bristola 44 godine nakon što je prvi put komandovao ovim klubom!
Učesnik Čempionšipa zapao je u rezultatsku krizu, osvojivši samo bod na posljednjih pet mečeva u ligi. Na neuspjehe u prvenstvu nadovezala se i eliminacija iz FA Kupa od Port Vejla u četvrtom kolu (2:0), pa je uprava kluba riješila da smijeni dosadašnjeg trenera Gerharda Štubera.
A na mjesto nekadašnjeg stratega Kelna stigao je Roj Hodžson, koji je početkom trenerske karijere imao priliku da radi u Bristolu!
Desilo se to davne 1982. godine, preuzevši mjesto glavnog trenera nakon što je prethodno nešto više od godinu dana bio pomoćnik Bobu Hjutonu.
Prije dolaska u Bristol, radio je u švedskom Halmštatu, a po odlasku iz Bristola nizali su se brojni klubovi u bogatoj karijeri. Tako je vodio Malme, Ksamaks, Inter, Blekburn, Grashopers, Kopenhagen, Udineze, Viking, Fulam, Liverpul, Vest Bromvič Albion, Kristal Palas i Votford. Takođe, tri puta je imao priliku i da radi kao selektor, pa je tako komandovao reprezentacijama Ujedinjenih Arapskih Emirata, Finske i Engleske.
Bristol se sedam kola prije kraja takmičenja u drugoligaškom engleskom rangu nalazi na 16. poziciji sa 51 bodom. Od Lestera, prvog tima u zoni ispadanja u Ligu 1, udaljen je 12 bodova.
