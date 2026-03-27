Legendarni trener se vratio u Bristol nakon 44 godine!

Dragan Šutvić
Roj Hodžon je ponovo trener Bristola, u kojem je radio davne 1982. godine.

Roj Hodžson se nakon 44 godine vratio u Bristol

Legendarni engleski trener Roj Hodžson (1947.) sjeo je na klupu Bristola 44 godine nakon što je prvi put komandovao ovim klubom!

Učesnik Čempionšipa zapao je u rezultatsku krizu, osvojivši samo bod na posljednjih pet mečeva u ligi. Na neuspjehe u prvenstvu nadovezala se i eliminacija iz FA Kupa od Port Vejla u četvrtom kolu (2:0), pa je uprava kluba riješila da smijeni dosadašnjeg trenera Gerharda Štubera.

A na mjesto nekadašnjeg stratega Kelna stigao je Roj Hodžson, koji je početkom trenerske karijere imao priliku da radi u Bristolu!
Desilo se to davne 1982. godine, preuzevši mjesto glavnog trenera nakon što je prethodno nešto više od godinu dana bio pomoćnik Bobu Hjutonu.

Prije dolaska u Bristol, radio je u švedskom Halmštatu, a po odlasku iz Bristola nizali su se brojni klubovi u bogatoj karijeri. Tako je vodio Malme, Ksamaks, Inter, Blekburn, Grashopers, Kopenhagen, Udineze, Viking, Fulam, Liverpul, Vest Bromvič Albion, Kristal Palas i Votford. Takođe, tri puta je imao priliku i da radi kao selektor, pa je tako komandovao reprezentacijama Ujedinjenih Arapskih Emirata, Finske i Engleske.

Bristol se sedam kola prije kraja takmičenja u drugoligaškom engleskom rangu nalazi na 16. poziciji sa 51 bodom. Od Lestera, prvog tima u zoni ispadanja u Ligu 1, udaljen je 12 bodova.

