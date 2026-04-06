Lids poslije skoro četiri decenije izborio polufinale FA kupa

Fudbaleri Lidsa plasirali su se u polufinale FA kupa, pošto su poslije jedanaesteraca u Londonu pobijedili domaći Vest Hem 4:2, nakon što je u regularnom dijela utakmice i produžetaka bilo 2:2.

Lids je poveo u 26. minutu golom koji je postigao Ao Tanaka, a prednost je udvostručio Dominik Kalvert-Luin iz jedanaesterca u 75. minutu.

Domaći su izborili produžetke u nadoknadi vremena. Prvo je strijelac bio Mateus Fernandeš u trećem minutu nadoknade, a izjednačio je Aksel Disasi u šestom minutu nadoknade.

Fudbaler Vest Hema Tati Kasteljanos postigao je gol u 91. minutu, ali je poslije upotrebe VAR tehnologije pogodak poništen zbog ofsajda.

U 120. minutu u igru je ušao 20-godišnji golman Vest Hema Finli Herik, koji je debitovao za prvi tim i branio je jedanaesterce.

On je u prvoj seriji odbranio penal koji je izveo Džoel Piru, ali poslije toga nijednom nije uspeo da sačuva svoju mrežu.

Dvojica njegovih saigrača bili su neprecizni, Džarod Boven i Pablo, pa je Lids pobijedio penalima 4:2 i prvi put poslije 39 godina plasirao se u polufinale FA kupa.

