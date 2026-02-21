Majstorija u Premijer ligi: Gol sa 30 metara ostavio cijeli stadion u šoku

Fudbaler Lidsa Anton Stah dao je evrogol sa oko 30 metara protiv Aston Vile.

Gol u Premijer ligi koji će se vrteti na TV špicama mesecima. Nevjerovatan potez i prava majstorija Antona Staha na meču Aston Vile i Lidsa. Njemački fudbaler postigao je gol sa oko 30 metara, iz slobodnog udarca.

Majstorija igrača Lidsa ostavila je ceo stadion "Vila Park" u šoku. Niko nije očekivao da će odatle da šutira, svi su čekali centaršut. Djeluje da je tako mislio i golman Emilijano Martinez koji se nije postavio na najbolji način i nije imao vremena da se vrati u bolju poziciju.

Bez obzira na to, ne umanjuje fenomenalan potez njemačkog igrača. Na kraju to nije bilo dovoljno za pobjedu pošto je Temi Ejbraham izjednačio i doneo bod Vili u 88. minutu.

Veliki kiks Čelsija

Pored te utakmice odigrane su još dvije, Brajton je na gostovanju pobijedio Brentford sa 2:0 golovima Gomeza i Velbeka. Ali, mnogo veći šok je remi Čelsija i Barnlija na "Stamford Bridžu" (1:1).

Domaćin je poveo preko Žoaa Pedra u četvrtom minutu i imao kontrolu utakmice. A onda je u 72. minutu defanzivac Vesli Fofana napravio glupost, zaradio drugi žuti karton i ostavio saigrače na cjedilu. Pokušao je Čelsi da "krade vrijeme" i da odugovlači. To im se obilo o glavu pošto je u 93. minutu Zijan Fleming dao gol glavom poslije kornera i tako šokirao "plavce" koji sada imaju 45 bodova i drže četvrto mesto, ali Mančester Junajted ima 45, a Liverpul 42 i oba tima imaju meč manje.

Rezultati:

Aston Vila - Lids 1:1

Brentford - Brajton 0:2

Čelsi - Barnli 1:1

