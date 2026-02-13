logo
Notingem Forest angažovao četvrtog trenera ove sezone: Nikola Milenković dobio novog menadžera

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Portugalski stručnjak Vítor Pereira potpisao je u petak ugovor s Notingem Forestom i postao četvrti menadžer kluba ove sezone u Premijer ligi.

Notingem Forest imenovao četvrtog trenera ove sezone Izvor: Barrington Coombs, PA Images / Alamy / Profimedia

Nikola Milenković, srpski internacionalac u Notingem Forestu, dobio je danas novog trenera.

U pitanju je Portugalac Vitor Pereira, koji je na klupi "šumara" naslijedio Šona Dajsa nakon što je dobio otkaz.

Pereira je tako postao četvrti menadžer Foresta u sezoni 2025/26 - nakon Nuna Espirito Santa, Angija Postekoglu i Dajša.

Tim sa stadiona "Siti Graund" je samo tri boda iznad zone ispadanja nakon remija sa Vulverheptonom, bivšim klubom portugalskog stručnjaka.

Vlasnik engleskog kluba Evangelos Marinakis odmah je smijenio Dajša i pružio šansu Pereiri, čiji debi će biti protiv Fenerbahčea u plej-ofu Lige Evrope.

Izvor: Shutterstock

  U Forestu se nadaju da će Portugalac Pereira ponoviti uspjeh iz sezone 2024/25 s "vukovima" - preuzeo je ekipu Vulverheptona u decembru 2024. kad su bili u zoni ispadanja (pet bodova od spasa), a na kraju su osigurali opstanak s ubjedljivom završnicom.

Marinakis se ponovo odlučio da dovede "vatrogasca", ali imenovanje četvrtog trenera u klubu pokazuje da stvari ne stoje dobro.
Ipak, primarni cilj je opstanak u Premijeršipu, a onda i dogurati što dalje u Evropi.

Pereira je u trenerskoj karijeri, između ostalih vodio Porto i Santa Klaru, grčki Olimpijakos, turski Fenerbahče, brazilske klubove Korintijans i Flamengo, njemački Minhen 1860 i saudijski Al Ahli.

(MONDO)

