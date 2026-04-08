Branko Radujko o budućnosti srpskog fudbala: "Svi moramo da se mijenjamo"

Branko Radujko govorio je danas na panelu "Srpski omladinski fudbal, kakva nam je budućnost?".

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Na konferenciji "Put šampiona", koja je održana u organizaciji Fudbalskog saveza Srbije i Kurir Sporta, danas se prisutnima na panelu o budućnosti srpskog fudbala obratio generalni sekretar FSS Branko Radujko. Događaj je otvorila diskusija na temu "Srpski omladinski fudbal, kakva nam je budućnost?", gdje je Radujko održao vrlo važan govor.

"Godinama slušamo i decenijama kako imamo neku super dolazeću generaciju i zaista je tako bilo. Ali, nismo uspjeli ili makar nismo do kraja uspjeli da do kraja eksploatišemo te generacije u seniroskom fudbalu. Ako se vratimo samo na ovaj vijek, imali smo šest EP za seniore, imali smo velike generacije, nisu uspjeli da se plasira na tih pet. Ova sadašnja generacija je uspjela da se plasira i da osvoji 19. mjesto. Imali smo sedam Svjetskih prvenstava, na tri se nismo plasirali, a na četiri na koja jesmo smo bili 32. 29, i dva puta 23. od 32 tima", rekao je Radujko.

"U Ligi šampiona prošle sezone je igralo šest srpskih igrača, od 900. Od toga samo jedan je igrao sve utakmice, a on nije odrastao u našem fudbalskom sistemu. Ova naša U19 generacija bila je najskuplja od svih kvalifikanata za U19. Ipak oni najskuplji gotovo da ne igraju nigdje. Svi moramo da se mijenjamo i sve mora da se mijenja. Sve se mijenja, ne samo u fudbalu nego u životu. Za 20 godina je utrostručen broj afričkih igrača u evropskim ligama", dodao je on i zaključio:

"Da bi naši igrači bili najbolji i u seniorima moraju stalno da igraju fudbal i da se razvijaju. Mogu da kažem da budućnost imamo i da smo sigurni da će ove generacije napraviti iskorak".

BONUS VIDEO: