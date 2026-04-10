Vladimir Ilić najmlađi trener sa UEFA Pro licencom u Evropi!

Izvor: Privatna arhiva/Vladimir Ilić

Odbranom diplomskog rada na temu "Analiza rada menadžmenta organizacije stručnog rada u prvom timu i omladinskom pogonu mađarskog fudbalskog kluba Ferencvaroš", mladi stručnjak Vladimir Ilić (27) postao je najmlađi trener u Evropi sa UEFA Pro licencom, piše "Glas Srpske".

Odranije je poznato da Ilić prati trendove, a s obzirom na to da je nekadašnji fudbaler Borca i Krupe rano okončao igračku karijeru, već sa 27 godina uspio je da stekne najviše zvanje u trenerskom poslu, tako da sada može samostalno da vodi bilo koji klub ili reprezentaciju.

"Za mene je fudbal uvijek bio strast, nešto čime sam se želio baviti i od najranijih dana sam imao ideju da budem u ovom sportu. Generalno kao i kod svakog ko počne igrati fudbal, to vremenom preraste u ljubav, a onda i shvatiš da možeš da živiš od toga. Igrao sam profesionalno dvije sezone, prije toga u mlađim kategorijama Borca i Krupe. Međutim nekoliko povreda u kratkom periodu su mi pokazale da to ne ide u pravcu u kojem bi trebalo", ispričao je Ilić za "Glas Srpske".

"Brzo sam shvatio da postoje drugi način da se ostane u fudbal, da ispuniš svoje snove, da budeš koristan i tako sam odlučio da se počnem baviti trenerskim pozivom. Veliku ulogu u tome je odigrala činjenica da je Zoran Džimi Marić došao za trenera. Sa njim sam razvio poseban fudbalski odnos i on je moj fudbalski otac. Shvatio sam da je ovo nešto što me ispunjava i što želim da radim", naglasio je Ilić.

Izvor: Promo/FK Krupa

Od Velimira Stojnića naslijedio je "vruć krompir" na klupi Krupe. Prvo je bio pomoćnik, a zatim tri godine vodio ekipu u Premijer ligi BiH i Prvoj ligi Republike Srpske.

"Došao sam u teškom trenutku. Bili smo posljednji, ali smo uspjeli sa radom i dobrim i kvalitetnim stručnim štabom. Okružio sam se ljudima koji su bolji u svojim sferama od mene. Nisam imao nikakvu sujetu, doveo sam nauku u stručni štab kroz angažovanje profesora Željka Sekulića. Uz mene je tada bilo nekoliko trenera koje izuzetno cijenim poput Siniše Mrkobrade, Marka Mazalice, Nebojše Anđelića. Generalno smo napravili dobar stručni štab. U tom trenutku nisam ni bio svjestan koliko je bitan kontinuitet. Upravo mi je to omogućilo takmičenje u Prvoj ligi Republike Srpske, gdje sam kroz dvije godine vodio klub na 100 utakmica. To iskustvo je možda i nešto najznačajnije u mojoj dosadašnjoj trenerskoj karijeri. Ta liga je dobra za mlade igrače, mladog trenera, a Krupa je bila upravo klub koji je to omogućavao i mladim igračima i trenerima i bio je sigurno dobar temelj za budućnost", nastavio je Ilić.

Izvor: Promo/Asteras Tripolis F.C.

Potom je uslijedio odlazak u Grčku, gdje je radio u Asteras Tripolisu i OFI-ju kao pomoćnik Milana Rastavca.

"Milan Rastavac me pozvao iz Grčke da mu budem asistent u Asterasu. Bio je to čovjek koji mi je prvi dao priliku da odem preko i sigurno da sam najzahvalniji zbog toga što je sa mnom podijelio svoja iskustva. To je bila velika stvar za mene, ali i za Krupu, koju sam prije toga trenirao. U prvom mandatu sam godinu i po dana bio u Asterasu, poslije godinu OFI-ju gdje smo poslije 38 godina ušli u finala Kupa i obezbijedili plej-of. Poslije te godine nažalost smo se rastali, a ja sam odlučio da je vrijeme da dobijem licencu", priča Ilić.

Izvor: PROMO/OFI Krit

REKORDI Vladimir Ilić je rođen 20. jula 1998. godine u Banjaluci, a odrastao u Krupi na Vrbasu. Fudbalski klub Krupu je vodio na 100 utakmica, a ostvario je sjajnih 86 pobjeda. Dva puta je kao šef stručnog štaba sa ovim klubom bio i šampion Srpske, a bio je proglašen 2021. godine i najboljim trenerom Republike Srpske. Ilić je trener za Ginisovu knjigu rekorda jer je u 23. godini postao najmlađi šef stručnog štaba premijerligaša, takav slučaj se ne pamti ni u svijetu, čime je ušao u istoriju fudbala Republike Srpske i BiH. Postao je prvi trener sa devet uzastopnih pobjeda na startu šampionata Srpske, što nikada niko nije uspio.

Punih sedam godina Ilić se posvetio polaganju za UEFA Pro licencu, a 2. aprila odbranio je rad.

"Iza mene je na tom putu nekoliko stažiranja. Prvo u Asterasu, potom u Legiji iz Varšave, nedavno sam bio u Ferencvarošu, pa sam bio u AEK-u. Smatram da je jako bitno za mladog trenera da ide po Evropi, da skuplja iskustva pogotovo u klubovima sa višeg nivoa. To je nešto gdje možete da vidite finese, koje ne pišu u knjigama, da vidite one međuljudske odnose i nešto što je jako cijenjeno u trenerskom poslu. Moji dalji planovi su da ovih nekoliko mjeseci do početka nove sezone iskoristim za stažiranje u nekoliko klubova iz Italije, Njemačke i Španije, da uporedim njihove različitosti i sličnosti. To je neki plan, a od ljeta se nadam novom ugovoru. U ovom momentu mi je prioritet da još godinu, dvije budem asistent, a onda ću, s obzirom da sam stekao sve uslove, pokušati da se sam okušam na višem nivou kao samostalan trener", zaključio je Ilić.

(MONDO/Glas Srpske)