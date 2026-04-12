"Menadžeri kupuju mjesto u reprezentaciji": Italiju potresa skandal veći od Mundijala

Aurelio de Laurentis otkrio da fudbalski agenti kupuju mjesto u reprezentaciji Italije za svoje klijente.

Fudbalska reprezentacija Italije obrukala se u kvalifikacijama za Mundijal 2026, a zatim na Svjetsko prvenstvo nije uspjela da ode ni preko baraža. Poraz od reprezentacije Bosne i Hercegovine u Zenici označio je kraj velikih snova za italijanske fudbalere i navijače, a predstojeći turnir biće čak treći u nizu koji propuštaju.

Mnogo toga ne štima u reprezentaciji Italije, a Aurelio de Laurentis tvrdi da je problem mnogo dublji nego što se čini. Iako nije iznosio konkrentna imena ili dokaze za svoje tvrdnje, prvi čovjek Napolija je istakao da menadžeri plaćaju kako bi njihovi klijenti dobijali mjesto u nacionalnom timu!

"U Italiji se u reprezentaciju pozivaju igrači uz novac ispod stola od agenata. To je neprofesionalno, ali se dešava", rekao je prvi čovjek Napolija, inače kontroverzni Aurelio de Laurentis.

Neko bi u bliskoj budućnosti morao da ispita šta to De Laurentis zna o pozivima u nacionalni tim, igračima koji ih nisu zaslužili i njihovim menadžerima koji su za to plaćali. Trebalo bi otkriti i kome je zapravo plaćeno da se pojedini fudbaleri nađu na spisku selektora, ako ne zaslužuju da igraju za nacionalni tim.

Na spisku selektora Đenara Gatuza, koji je napustio položaj nakon neuspjeha, za mečeve baraža u martu našlo se i nekoliko fudbalera koji nemaju veliko iskustvo u reprezentaciji. Dio ekipe za ovo okupljanje bili su golmani Marko Karnezeki (25) i Elija Kaprile (24), defanzivci Federiko Gati (27), Marko Palestra (21) i Dijego Kopola (22), vezni fudbaler Nikolo Pizili (21), kao i napadači Pio Espozito (20) i Nikolo Kambiagi (25).