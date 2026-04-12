logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Menadžeri kupuju mjesto u reprezentaciji": Italiju potresa skandal veći od Mundijala

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Aurelio de Laurentis otkrio da fudbalski agenti kupuju mjesto u reprezentaciji Italije za svoje klijente.

Aurelio de Laurentis tvrdi da menadžeri kupuju mjesta igračima u reprezentaciji Italije Izvor: Profimedia

Fudbalska reprezentacija Italije obrukala se u kvalifikacijama za Mundijal 2026, a zatim na Svjetsko prvenstvo nije uspjela da ode ni preko baraža. Poraz od reprezentacije Bosne i Hercegovine u Zenici označio je kraj velikih snova za italijanske fudbalere i navijače, a predstojeći turnir biće čak treći u nizu koji propuštaju.

Mnogo toga ne štima u reprezentaciji Italije, a Aurelio de Laurentis tvrdi da je problem mnogo dublji nego što se čini. Iako nije iznosio konkrentna imena ili dokaze za svoje tvrdnje, prvi čovjek Napolija je istakao da menadžeri plaćaju kako bi njihovi klijenti dobijali mjesto u nacionalnom timu!

"U Italiji se u reprezentaciju pozivaju igrači uz novac ispod stola od agenata. To je neprofesionalno, ali se dešava", rekao je prvi čovjek Napolija, inače kontroverzni Aurelio de Laurentis.

Neko bi u bliskoj budućnosti morao da ispita šta to De Laurentis zna o pozivima u nacionalni tim, igračima koji ih nisu zaslužili i njihovim menadžerima koji su za to plaćali. Trebalo bi otkriti i kome je zapravo plaćeno da se pojedini fudbaleri nađu na spisku selektora, ako ne zaslužuju da igraju za nacionalni tim.

Na spisku selektora Đenara Gatuza, koji je napustio položaj nakon neuspjeha, za mečeve baraža u martu našlo se i nekoliko fudbalera koji nemaju veliko iskustvo u reprezentaciji. Dio ekipe za ovo okupljanje bili su golmani Marko Karnezeki (25) i Elija Kaprile (24), defanzivci Federiko Gati (27), Marko Palestra (21) i Dijego Kopola (22), vezni fudbaler Nikolo Pizili (21), kao i napadači Pio Espozito (20) i Nikolo Kambiagi (25).

Možda će vas zanimati

Tagovi

Italija Aurelio de Laurentis Napoli

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC