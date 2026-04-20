Veliki dan u Rumuniji, vratio se Maradona sa Karpata: Bez njega ne znaju kako na Svjetsko prvenstvo, čekaju od 1998.

Veliki George Hadži ponovo je selektor Rumunije, poslije čak 25 godina.

Izvor: Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia

Najveći rumunski fudbaler u istoriji George Hadži (61) postao je selektor svoje zemlje poslije četvrt vijeka! Prije tačno 25 godina je preuzeo "A" selekciju kao svoj prvi trenerski posao, odmah nakon završetka velike karijere, a sada se vraća kao iskusni stručnjak. Naslijediće pokojnog Mirčeu Lučeskua, koji je u martu vodio nacionalni tim u plej-ofu za plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. i doživio poraz od Turske. Nažalost, poslije toga mu se pogoršalo zdravstveno stanje i preminuo je nekoliko nedjelja kasnije.

Fudbalski savez Rumunije potvrdio je Hadžijev povratak na svom sajtu i najavio da će slavni vezista voditi nacionalni tim u naredna dva ciklusa, što znači i u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028 u Engleskoj, Republici Irskoj, Škotskoj i Velsu, kao i u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2030 u Španiji, Portugalu i Maroku.

"Poslije više pokušaja da gospodina Georgea Hadžija dovedemo na čelo A reprezentacije, danas smo srećni jer možemo to da potvrdimo da se Hadži vraća u nacionalni tim. Veoma smo uvjereni u uspjeh ovog putovanja koje započinjemo zajedno sa najboljim igračima koje trenutno imamo na nacionalnom nivou, da bismo ispunili naredne ciljeve", rekao je u rumunskoj "Kući fudbala" predsjednik tamošnjeg fudbalskog saveza Racvan Burleanu.

Hadži je za reprezentaciju odigrao čak 125 utakmica i postigao 35 golova, što je rekord koji dijeli sa slavnim Adrijanom Mutuom. Predvodio je kao igrač Rumune na svjetskim prvenstvima 1990, 1994. i 1998. i uz to na evropskim prvenstvima 1984, 1996. i 2000. Bio je vođa i veliki kapiten nacionalnog tima i sa njim na čelu Rumuni su nesrećno bili eliminisani na penale u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u Americi 1994. godine, protiv Švedske.

Hadži je bio tako dobar igrač da je 1994. godine bio četvrti u izboru za Zlatnu loptu. Igrao je od 1990. do 1992. godine za Real Madrid, od 1994. do 1996. za Barselonu, a postao je ikona Galatasaraja u periodu od 1996. do 2001. U Rumuniji je ponikao u Konstanci i igrao i za Sportul i Steauu iz Bukurešta.

Trenersku karijeru, započetu na klupi Rumunije 2001, gradio je vodeći i Bursu, Galatasaraj, Politehniku iz Temišvara, Steauuu, opet Galatasaraj, a duže mandate imao je u Vitorulu iz Konstance (2014-2020), klubu koji je osnovao, kao i u Farulu iz Konstance (2021-2025), klubu svog saigrača iz reprezentacije Dana Petreskua (58) i bivšeg reprezentavca Ćiprijana Marike (40), sa kojim je spojio svoj Vitorul 2021. Pod njegovim vođstvom, Farul je 2023. postao šampion Rumunije.

Hadži će sada na sebe preuzeti uspjehe reprezentacije, koja već tradicionalno od 2000. igra na svakom drugom evropskom prvenstvu (posljednji put 2004) i koju veoma boli podatak da nije igrala na Mundijalu još od davne 1998, kada su se Hadži i saigrači farbali u plavo i bili tragičari.

