Na 10. godišnjicu istorijske titule - ispadanje u niži rang! Lester mora u treću ligu nakon 17 godina

Dragan Šutvić
Šampion Engleske iz 2016. godine sada je ispao čak i iz drugoligaškog ranga.

Lester Izvor: John Mallett / imago sportfotodienst / Profimedia

Prije deset godina, Lester je šokirao Englesku i senzacionalno stigao do titule u Premijer ligi.

Pod komandom legendarnog Klaudija Ranijera, popularne "lisice" osvojile su 81 bod, deset više od Arsenala kao najbližeg pratioca. Mančester siti je, recimo, zaostajao čak 15 koraka, Liverpul je imao čak 21 bod manje od ekipe koju su predvodili Džejmi Vardi (24 gola) i Rijad Marez (17 golova).

Deset godina kasnije, klub sa stadiona King Pauer daleko je od tih dana, najsjajnijih u klupskoj istoriji. u tekućoj takmičarskoj godini se takmičio u Čempionšipu (drugoligaški rang), iz kojeg će, sada je već jasno, ispasti u Ligu 1.

Lester je sinoć remizirao rezultatatom 2:2 sa ekipom Hala kojom komanduje nekadašnji strateg Zrinjskog Sergej Jakirović.

Nakon te podjele bodova, Lester dva kola prije kraja sezone ima sedam bodova manje od "sigurnog" Blekburna, tako da više ni matematički ne može da izbori opstanak u drugom razredu engleskog fudbala.

Posljednji put je Lester u Ligi 1 igrao u sezoni 2008-09. U proljeće 2008. godine, ispao je iz Čempionšipa kao 22. na tabeli, ali je ekspresno "pobjegao" iz trećegaligaškog ranga. Na 46 mečeva u Ligi 1 upisao je 27 pobjeda, 15 remija i samo četiri poraza i suvereno osvojio titulu.

Da li će i sada uspjeti u tome – na to pitanje ćemo odgovor dobiti za godinu dana...

(mondo.ba, D. Šutvić)

