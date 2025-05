Džejmi Vardi dao gol i otišao u legendu: Do 25 pio i bio amater, pa postao najveće čudo engleskog fudbala

Džejmi Vardi je dao gol i završio je svoju karijeru u Lesteru. Bravo majstore.

Izvor: Manjit Narotra / imago sportfotodienst / Profimedia

Žurka je gotova na najbolji način, Džejmi Vardi je završio karijeru na "KIng Pauer" stadionu kako treba - golom. U sudaru dva odavno prežaljena tima iz Premijer lige Lester je sa 2:0 (1:0) savladao Ipsvič, a Vardi je ispraćen ovacijama i uz oduševljenje sa tribina.

Na svojoj 500. utakmici u karijeri za Lester on je postigao 200. gol za ovaj klub u svim takmičenjima. Ove sezone mu je to bio deveti pogodak u Premijer ligi, a ukupno 145. To znači da je na listi strijelaca prestigao Robina Van Persija, a ostao je na gol iza Tedija Šeringema.

Ovom pobjedom Lester je upisao šestu pobjedu u Premijer ligi ove sezone, ali su "lisice" sa samo 25 bodova na čak 13 bodova manje od Totenhema odavno ispale iz lige. Ovo je bio posljednji meč Džejmija Vardija pred svojim navijačima, a vidjećemo da li će to biti i kraj karijere ili će pojuriti gol koji bi ga izjednačio sa Šeringemom u posljednjem kolu kada Lester gostuje Bornmutu.

Kakvu je karijeru imao Džejmi Vardi?

Kao iz bajke. Nakon što ga je njegov dječački tim Šefild Venzdi otpisao on je prešao u amaterski fudbal i igrao ga je u Stoksbridžu, Halifaksu i Flitvudu sve do 2012. godine. Tada je već imao 25 godina i sve vrijeme dok je igrao fudbal morao je da radi da bi preživio. Uz sve to živio je vrlo nesportski, izlazio je i pio, a u Lesteru su uspjeli da ga odviknu od svega osim od energetskih pića koje i dalje redovno uzima.

Kada ga je Lester platio 1.000.000 funti to je bilo predmet podsmijeha, ali to se ispostavio kao najbolji potez u istoriji kluba. Vardi je treći strijelac u istoriji kluba, kao i treći po broju nastupa za ovu ekipu. U sezoni 2015/16 kada je Lester uzeo svoju jedinu titulu podijelio je drugo mjesto na listi strijelaca sa 24 gola, samo je Hari Kejn imao gol više.

(MONDO)

