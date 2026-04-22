Šta će biti sa projektom "Jedinstvo 1919"? Predsjednik Inicijativnog odbora podnio ostavku

Javnost i dalje nema odgovore na ključna pitanja – iz koje lige će klub startovati, ko će činiti igrački kadar, te ko će preuzeti odgovornost u upravljačkoj strukturi.

Priča o povratku brčanskog fudbalskog velikana ponovo je ušla u fazu neizvjesnosti. Edin Ajanović, koji je obavljao funkciju predsjednika inicijativnog odbora za osnivanje FK Jedinstvo Brčko 1919, podnio je neopozivu ostavku, čime je cijeli projekat dodatno uzdrman u ključnom trenutku.

Posljednji značajniji korak ka oživljavanju kluba desio se u decembru prošle godine, kada je u galeriji u Brčkom održan svojevrsni panel na kojem su se okupili brojni sportski radnici i entuzijasti. Tada je javnosti predstavljen koncept "novog Jedinstva", uz optimizam da će klub uskoro ponovo zaigrati zvanična takmičenja.

Međutim, od tog sastanka do danas konkretni pomaci nisu vidljivi. Javnost i dalje nema odgovore na ključna pitanja – iz koje lige će klub startovati, ko će činiti igrački kadar, te ko će preuzeti odgovornost u upravljačkoj strukturi.

Dodatnu dozu neizvjesnosti unose i spekulacije koje su se pojavile u međuvremenu. Prema nezvaničnim informacijama, postoji mogućnost da klub dobije specijalnu pozivnicu od Fudbalskog saveza Republike Srpske, što bi značilo start u Drugoj ligi RS. Ipak, takav scenario još uvijek nije potvrđen, niti je poznato da li su pregovori uopšte u završnoj fazi.

Vrijeme, s druge strane, neumoljivo teče. Nova sezona počinje već u avgustu, a svaki ozbiljan projekat zahtijeva jasnu organizaciju, definisan budžet koji je i Vlada Brčko distrikta objavila, a riječ je o 400.000 konvertibilnih maraka i selekciju igrača znatno ranije. Upravo zbog toga zabrinjava činjenica da, nekoliko mjeseci prije početka prvenstva, još nema konkretnih odluka.

Prema riječima ljudi bliskih projektu, ključne informacije mogle bi biti poznate do juna. To bi bio posljednji trenutak da se uhvati priključak i da se ambiciozna ideja o povratku kluba sa bogatom tradicijom pretvori u realnost.

