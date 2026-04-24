Odmor je gotov - Edin Terzić poslije dvije godine ima novi posao!

Dragan Šutvić
Edin Terzić dogovorio je saradnju sa Atletikom iz Bilbaa.

Edin Terzić

Edin Terzić je skoro dvije godine bez posla, ali je očigledno došlo vrijeme za nove izazove u karijeri. Nekadašnji strateg Borusije Dortmund, koji je u dva navrata sjedio na klupi "milionera", preuzeće od naredne sezone komandu nad igračima Atletika iz Bilbaa. Potvrdio je ovo fudbalski "guru" Fabricio Romano na društvenim mrežama, uz nadaleko poznato "Here we go!" ("Idemo!").

Italijanski insajder navodi da su trener porijeklom iz BiH i klub iz Baskije dogovorili dvogodišnju saradnju i lične uslove, dok se još uvijek čeka da se oglasi i klub sa San Mamesa.

Edin Terzić je na listi nezaposlenih trenera još od finala Lige šampiona 2024. godine protiv Reala, u kojem je kraljevski klub trijumfovao rezultatom 2:0. Time se završio Terzićev drugi mandat na klupi, koji je trajao pune dvije godine, dok je u prvom navratu u klubu bio od kraja decembra 2020. do sredine 2021. godine.

Trenersku karijeru je i započeo na Vestfalenu, radeći i kao komandant kadetskog, juniorskog i B tima. Na odlazak se odlučio u ljeto 2013. godine, kada je postao pomoćnik Slavenu Biliću u Bešiktašu. Sa Hrvatom je kasnije sarađivao i u Londonu, na klupi Vest Hema, a "kući" u Dortmund došao je sredinom 2018. godine, postavši pomoćnik Lusijena Favra prije nego što kasnije samostalno preuzeo kormilo.

Klub koji će predvoditi u novoj sezoni i dalje ima šansu da se domogne nastupa na evropskoj sceni. Šest kola prije kraja sezone, Atletik Bilbao zauzima deveto mjesto sa 41 bodom, tri manje od šestoplasiranog Hetafea, koji drži poziciju koja vodi u kvalifikacije za Konferencijsku ligu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba, D. Šutvić)

