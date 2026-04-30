Najljepša žena Italije fotkama sa stadiona zapalila internet: 1.500.000 ljudi gleda u prekratku suknju

Atraktivna italijanska novinarka Eleonora Inkardona privukla mnogo pažnje objavom sa stadiona Katanije.

Prelijepe žene i italijanski fudbal su nerazdvojna kombinacija, pošto se najvažnijom sporednom stvari na svijetu i dešavanjima u Seriji A zanimaju svi, pa i veoma atraktivne djevojke. Kao TV lice u emisija o fudbalu svjetsku slavu je stekla Dileta Leota, a mnogo je onih koji smatraju da je njena koleginica Eleonora Inkardona čak i atraktivnija!

Zbog toga Eleonora (35) među fudbalskim fanaticima nosi nadimak "Najljepša žena Italije", a njih je oduševila novim fotografijama sa stadiona. Prelijepa sportska novinarka posjetila je stadion Katanije i tamo istakla atraktivnu figuru crveno-bijelim kompletom, a kasnije je u svečanoj bijeloj haljini bila dio specifičnog događaja.

Iako bi mnogi mogli da pomisle kako je Eleonora posjetila Kataniju samo kako bi pokazala noge, to nije istina. Ona je bila dio humanitarne akcije "Jedan gol za solidarnost" koja pokušava da približi fudbal svim članovima društva. Eleonora Inkardona bila je specijalni ambasador projekta za ovu godinu i na to je veoma ponosna, što je i istakla u objavu - uz fotografije i snimke sa stadiona, među kojima je i onaj kako šutira loptu.

Ovo je samo jedna u nizu objava atraktivne Italijanke koja na društvenim mrežama privlači ogromnu pažnju. Na Instagramu je prati gotovo 1.500.000 ljudi, a njen profil je potvrda da su Italijani u pravu - atraktivne djevojke mogu da podignu popularnost fudbala, ali i fudbal njima može da donese popularnost.

Pored toga što je poznata kao sportska novinarka, Eleonora Inkardona privlači pažnju i zbog veze u kojoj se nalazi trenutno. Njen izabranik je italijanski fudbaler Samuele Riči, koji je čak deset godina mlađi od jedne od najljepših novinarki na svijetu. Riči je reprezentativac Italije i fudbaler Milana, a prethodnih godina igrao je za Empoli i Torino.

Prije nekoliko mjeseci, Eleonora Inkardona našla se u centru skandala, jer je koleginica Valentina Maceri kritikovala njen stil. Istakna je tada Maceri da se Inkardona promoviše "na vulgaran način", uz napomenu da bi žene trebalo da pokažu nivo kada se bave javnim poslom. Eleonora Inkardona je odgovorila na to, a mnogi fudbalski fanatici birali su stranu u sukobu dvije atraktivne novinarke.

