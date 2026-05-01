Četiri godine od smrti legendarnog Ivice Osima

Na današnji dan prije četiri godine, preminuo je legendarni "Štraus sa Grbavice".

Prvog maja 2022. godine, u 81. godini, samo pet dana prije rođendana, napustio nas je Ivica Osim, najveće bh. fudbalsko ime ikad. Preminuo je u Gracu, gradu u kojem je krajem prošlog vijeka postao ikona, ostavivši neizbrisiv trag na mjestu trenera Šturma.

Sa slavnim austrijskim klubom, na čijem kormilu je bio punih osam godina (od 1994. do 2002. godine), Ivica Osim je osvojio isto toliko trofeja! Dva puta je bio državni šampion (1998, 1999), te po tri puta osvajač Kupa (1996, 1997, 1999) i Superkupa Austrije (1996, 1998, 1999).

Zbog svih zasluga u ovom klubu, Austrijanci su odlučili da mu se oduže spomenikom i trgom koji je dobio ime po njemu.

Radio je i u Japanu, gdje je vodeći Džef junajted osvojio Kup, prvi trofej u istoriji kluba, a nakon što je tri godine bio na kormilu ovog kluba, preuzeo je brigu o nacionalnoj selekciji.

Japanci su mu se takođe odužili statuom, ispred stadiona u Tokiju, međutim najljepše godine života Osim je proveo u Željezničaru, i kao igrač i kao trener. Prošao je klupsku omladinsku školu, a potom od 1959. do 1968. godine neprekidno bio dio prvog tima.

Poslije kratkotrajnog boravka u Cvoleu, popularni "Švabo" vratio se na Grbavicu noseći dres voljenog kluba još jednu sezonu, a posljednji period karijere, u trajanju od šest godina, proveo je u Francuskoj kao član Strazubra, Sedana i Valensijena.

Trener plavih sa Grbavice bio je od 1978. do 1986. godine, dva puta je bio vicešampion Jugoslavije, a ekipu je odveo i do polufinala Kupa UEFA 1985. godine, kada je ekipa nesrećno ispala od Videotona.

Ulica u kojoj se nalazi stadion Grbavica se od maja 2023. godine u njegovu čast zove "Bulevar Ivice Osima".

Po odlasku iz Željezničara, šest godina je bio selektor Jugoslavije, a tokom posljednje godine na selektorskoj klupi paralelno je radio i kao trener Partizana. Dvije godine je bio i strateg Panatinaikosa, gdje je isto toliko puta osvajao grčki Kup.



