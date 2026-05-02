"Zapušten, ugojen i sa bradom, kako ovo izgleda?": Jednog od najboljih centarfora svijeta jedva prepoznali

Malo ko je mogao da pretpostavi ko je ušao u prodavnicu u Majamiju.

Legendarni argentinski fudbaler Gonzalo Iguain (38) izgleda potpuno neprepoznatljivo. U jednoj prodavnici sportske opreme u Majamiju iznenađujuće ga je prepoznao jedan ljubitelj fudbala i zamolio za fotografiju. "Pipita" je pristao, a ta objava je brzo postala viralna.

Me he quedado loco con el estado actual de Gonzalo Higuaín pic.twitter.com/MECY0Eosl9 — Madrid Sports (@MadridSports_)May 2, 2026

Iguain je bio jedan od najboljih napadača na svetu u prošloj deceniji, završio je karijeru 2022, a poslednje informacije o njemu bile su iz 2024, kada je postao trener za razvoj igrača u Interu iz Majamija. Njegov brat Federiko tada je bio trener drugog tima istog kluba, u kojem je već godinama Leo Mesi, Gonzalov saigrač iz reprezentacije Argentine.

Gonzalo Iguain bio je centarfor koji je obilježio evropski fudbal u prošloj deceniji, igrajući za Real, Napoli, Juventus, Milan, Čelsi i druge klubove. Bio je svojevremeno i jedan od najskupljih igrača svijeta, kada ga je Juventus doveo iz Napolija 2016. godine za čak 90 miliona evra.

Zanimljivo je to da je Iguain rođen u Francuskoj, u braku roditelja Argentinaca. Njegov otac Horge Higuain igrao je za Brest, u kojem se Iguain i rodio, pa posjeduje i francuski pasoš. Argentinski je dobio 2007, kao igrač River Plejta, na početku jedne od najvećih karijera tamošnjeg fudbala.

Sada, već duboko u "penziji", Iguain očigledno ne mari za publicitet i za popularnost, a na društvenim mrežama su navijači u šoku zbog njegovog izgleda. "Poludio sam zbog njegovog stanja", jedan je od komentara na mrežama.

