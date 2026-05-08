logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Gol sezone dolazi iz rumunske druge lige: Prvenac u karijeri i odmah "rabona" za Puškaša!

Gol sezone dolazi iz rumunske druge lige: Prvenac u karijeri i odmah "rabona" za Puškaša!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Fantastičan pogodak postignut je u rumunskoj drugoj ligi.

Tinejdžer Alin Tehereš gol sezone u rumunskoj drugoj ligi Izvor: Twitter/Screenshoot

Za Alina Tehereša vjerovatno niko van druge rumunske lige nije čuo, ali mladi fudbaler drugoligaša Sepsija proslavio se potezom koji je oduševio fudbalski svijet.

Devetnaestogodišnji defanzivac postigao je gol u važnoj pobjedi Sepsija u borbi za plasman u Superligu, i to ne bilo kakav!

Tehereš je majstorski izveo „rabonu“, a snimak njegovog pogotka postao je viralan i to sasvim zasluženo.

Ovaj pogodak definitivno se mora naći u najužoj konkurenciji za FIFA Puškakš nagradu za gol godine.

Da sve bude još bolje ovo je njegov debitantski gol u karijeri. Tehereš je inače ponikao u Univerzitatei Kluž, prošlu sezonu proveo je na pozajmici u Unirei, a ovu sezonu igra za Sepsi, takođe kao pozajmljen igrač. U dosadašnjem toku sezone upisao je 26 nastupa i sad stigao do porvog pogotka.

Tagovi

fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC