Gol sezone dolazi iz rumunske druge lige: Prvenac u karijeri i odmah "rabona" za Puškaša!

Fantastičan pogodak postignut je u rumunskoj drugoj ligi.

Izvor: Twitter/Screenshoot

Za Alina Tehereša vjerovatno niko van druge rumunske lige nije čuo, ali mladi fudbaler drugoligaša Sepsija proslavio se potezom koji je oduševio fudbalski svijet.

Devetnaestogodišnji defanzivac postigao je gol u važnoj pobjedi Sepsija u borbi za plasman u Superligu, i to ne bilo kakav!

Tehereš je majstorski izveo „rabonu“, a snimak njegovog pogotka postao je viralan i to sasvim zasluženo.

The goal of the year was scored last night in the Romanian 2nd tier. Techereş with a wonderful rabona v Steaua.pic.twitter.com/69NVNXVWc6 — Emanuel Roşu (@Emishor)May 8, 2026

Ovaj pogodak definitivno se mora naći u najužoj konkurenciji za FIFA Puškakš nagradu za gol godine.

Da sve bude još bolje ovo je njegov debitantski gol u karijeri. Tehereš je inače ponikao u Univerzitatei Kluž, prošlu sezonu proveo je na pozajmici u Unirei, a ovu sezonu igra za Sepsi, takođe kao pozajmljen igrač. U dosadašnjem toku sezone upisao je 26 nastupa i sad stigao do porvog pogotka.