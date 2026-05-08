Gol sezone dolazi iz rumunske druge lige: Prvenac u karijeri i odmah "rabona" za Puškaša!

Fantastičan pogodak postignut je u rumunskoj drugoj ligi.
Za Alina Tehereša vjerovatno niko van druge rumunske lige nije čuo, ali mladi fudbaler drugoligaša Sepsija proslavio se potezom koji je oduševio fudbalski svijet.
Devetnaestogodišnji defanzivac postigao je gol u važnoj pobjedi Sepsija u borbi za plasman u Superligu, i to ne bilo kakav!
Tehereš je majstorski izveo „rabonu“, a snimak njegovog pogotka postao je viralan i to sasvim zasluženo.
Ovaj pogodak definitivno se mora naći u najužoj konkurenciji za FIFA Puškakš nagradu za gol godine.
Da sve bude još bolje ovo je njegov debitantski gol u karijeri. Tehereš je inače ponikao u Univerzitatei Kluž, prošlu sezonu proveo je na pozajmici u Unirei, a ovu sezonu igra za Sepsi, takođe kao pozajmljen igrač. U dosadašnjem toku sezone upisao je 26 nastupa i sad stigao do porvog pogotka.