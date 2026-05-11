Nijedna liga u Evropi ne može da se "pohvali" činjenicom da je za tri godine pala za 19 mjesta na UEFA listi. Srbija je sada neslavni rekorder.

Izvor: Luka Milosavljevic / Sipa Press / Profimedia

Srbija je 2023. godinu završila na visokom 11. mjestu UEFA rang-liste i dobro pamtimo da je te sezone Crvena zvezda direktno učestvovala u grupnoj fazi Lige šampiona. Nadali smo se da će Srbija zadržati makar još neko vrijeme zadržati to mjesto, kao i da će "davati" pet klubova za UEFA takmičenja, međutim umjesto toga dogodio se najcrnji mogući scenario za srpski fudbal.

Za samo tri godine (odnosno četiri sezone), Srbija je nazadovala sve do 30. mjesta na UEFA listi i po tome je apsolutno neslavni rekorder. Sa koeficijenta 32.375, Srbija u narednu sezonu ulazi sa katastrofalnih 16.250.

Kako je Srbija ovoliko pala?

[ UEFA country ranking - starting positions in 2026/27]



Ukraine adds +1.500 in bonus points for Shakhtar's direct UCL entry and jumps 2 places!



Romania drops to 22nd

Croatia drops to 23rd



23rd is the last spot that guarantees champions starting in UCL…pic.twitter.com/oNE8zR1Afa — Football Meets Data (@fmeetsdata)May 11, 2026



Nacionalni koeficijent računa se tako što se sabiraju rezultati klubova koji su igrali UEFA takmičenja i zatim se dese sa brojem klubova koji su igrali. Srbija je imala tu nesreću da sa pet klubova igra u Evropi i da zato doživi katastrofu. Primjera radi, tako je sezonu 2023/24 završila sa svega 1.400 bodova.

Iz godine u godinu one "bolje koeficijente" koje smo imali "jele su" lošije sezone koje su slijedile, a koeficijent za Srbiju mahom je osvajao samo jedan klub - Crvena zvezda. I zbog toga su sa "Marakane" kritikovali ostale srpske klubove.

Srbiji treba još neko osim Zvezde

Vidi opis Potpuni debakl srpskog fudbala: Za tri godine od 11. do 30. lige u Evropi, niko nije gori Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 14 14 / 14

Ove sezone Crvena zvezda je osvojila 18.500 bodova, Partizan 4.000, a Radnički 0.500. Novi Pazar, koji je igrao prvo kolo Konferencijske lige, ni to. Kada se to podijeli, Srbija je "zaradila" 5.750 bodova.

To je doduše više nego što je to bilo sezonu ranije (3.725), kada je pet klubova igralo u Evropi. Tada je Zvezda zaradila 11.000, TSC 5.125, Radnički i Vojvodina po 1.000, a Partizan 0.500. Sezonu ranije, dakle 2023/24, dogodila se ona pomenuta užasna sezona sa 1.400 bodova.

Moraćemo da sačekamo još dva ljeta da se ti rezultati obrišu, posle čega bi tek mogli da očekujemo mali skok na UEFA listi, bar da pobegnemo iz društva Islanda, Irske...

Šta donosi 30. mjesto na UEFA listi?

U pitanju je rangiranje koje će se gledati od narednog ljeta i ono konkretno znači da šampion Srbije mora da krene "od nule". Preciznije, ko osvoji naredne sezone Superligu već sada zna da će startovati od 1. kola kvalifikacija (Zvezda će ovog ljeta od drugog). Takođe, pobjednik Kupa počinje od prvog kola Lige Evrope, a drugi i treći na tabeli od drugog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.