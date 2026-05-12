Isplivao snimak sa žurke, djevojke plešu oko njega: Skandal potresa Italiju, poznati fudbaler u centru haosa

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Isplivao je snimak poznatog fudbalera Tea Ernandeza sa jedne od žurki oko koje se podigla bura i skandal.

Teo Ernandez na žurci sa eskort damama Izvor: Printscreen/XFMaria Corona

Skandal potresa Italiju, mnogi fudbaleri uključeni su u haos o kom se priča, jedan od njih je i Teo Ernandez. Bivši fudbaler Milana, koji sad igra za Al Hilal, navodno je bio na jednoj od žurki na kojoj se koristio "smijavac". U pitanju je gas za smijanje, popularna "droga iz balona", hemijska supstanca koja izaziva euforiju bez ostavljanja tragova i ne smatra se dopingom.

Prema navodima italijanskih medija, poznati sportisti zvali su djevojke i tražili intimne odnose u razmjenu za novac. Vodili su ih po klubovima, hotelskim sobama i na mnoga ekskluzivna mjesta po Italiji, prvenstveno po Milanu.

Ernandez, inače bivši muž hrvatske manekenke Nine Morić, optužen je da jedan od organizatora i čovjek koji je angažovao eskort dame. Na jednom od snimaka koji je snimio poznati paparaco Fabricio Korona se vide detalji sa jedne od žurki na kojoj djevojke plešu oko njega, uglavnom obučene u dresove Milana.

"Ernandez je znao da pozove nekoga i da naruči usluge eskort dama. Teo je bio šef, organizator tih eskort zabava. Čak je kupio i kombi posebno za te zabave", tvrdi Korona i dodaje da su na zabave dolazili Hakan Čalhanoglu, Brahim Dijaz, Điđi Donaruma, Sandro Tonali, Rafael Leao, kao da je jednom bio i Zlatan Ibrahimović.

