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Dejan Stanković drži neobičan rekord na Mundijalima: Jedini je u istoriji kome je ovo pošlo za rukom

Dejan Stanković drži neobičan rekord na Mundijalima: Jedini je u istoriji kome je ovo pošlo za rukom

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Dejan Stanković je jedini fudbaler u istoriji koji je igrao na tri različita Svjetska prvenstva sa tri različite reprezentacije.

Dejan Stanković na Mundijalu igrao sa tri različite reprezentacije Izvor: MN PRESS

Svjetsko prvenstvo je u toku, reprezentacije su počele borbu za pehar, a jedan rekord planetarnog šampionata drži Dejan Stanković. Trener Crvene zvezde upisan je u istoriju Mundijala po jednom detalju i jedini je kome je tako nešto pošlo za rukom.

O čemu se tačno radi? O tome da je bivši srpski fudbaler učestvovao na tri različita svjetska prvenstva sa tri različite reprezentacije. Tehnički, nisu u pitanju različiti nacionalni timovi, već je se to mijenjalo kroz istoriju, ali na papiru jesu tri zemlje.

Prvo je 1998. godine na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj igrao za Jugoslaviju. Onda je 2006. godine predstavljao Srbiju i Crnu Goru u Njemačkoj, pa je 2010. godine igrao za selekciju Srbije u Južnoj Africi.

Kakav je učinak Stankovića na tri Mundijala?

Stanković je sa Jugoslavijom 1998. godine igrao pod selektorom Slobodanom Santračem. Ta ekipa došla je do nokaut faze takmičenja gdje je eliminisana od Holandije. Taj meč pamti se po "Mijatovoj prečki" odnosno momentu kada je Peđa Mijatović sa penala pogodio prečku i to je prelomilo meč.

Sa reprezentacijom Srbije i Crne Gore je pod kormilom selektora Ilije Petkovića ekipa otišla na Mundijal. Tamo je nažalost doživjela tri poraza. Od Holandije (1:0), Argentine (6:0) i Obale Slonovače (3:2). Zanimljivo je i da je u tom meču Leo Mesi debitovao za Argentince na svjetskim prvenstvima.

Sa nacionalnim timom Srbije je pod vođstvom Radomira Antića ekipa otišla u Južnu Afriku. Tamo je prvo izgubila od Gane (1:0), pa je šokirala Njemačku golom Laneta Jovanovića (1:0), ali je u posljednjem kolu izgubila od Australije (2:1) i taj meč Miloš Krasić ne može da zaboravi i dan-danas.

Stanković selektor?

Mogao bi Dejan Stanković u budućnosti da ispiše i dodatne stranice istorije i da postane i selektor reprezentacije. Bio je među kandidatima poslije odlaska Dragana Stojkovića Piksija.

"Sebe doživljavam trenutno kao trenera, rano je za selektorsku funkciju. To je moj cilj i velika želja, svaki srpski trener mašta o tome, pa i ja. Da pred 50.000 ljudi na 'Marakani' čujem himnu 'Bože pravde', jednog dana ću to sigurno doživjeti, ali sam sada trener u klubu", rekao je Stanković na tu temu prošle godine.

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Tagovi

Dejan Stanković Svjetsko prvenstvo

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