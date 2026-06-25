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Šokantna odluka FIFA usred Mundijala!

Šokantna odluka FIFA usred Mundijala!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor Kurir Sport
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Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) povukla je radikalan i potpuno neočekivan potez donijevši odluku da izbaci jednu reprezentaciju iz svog članstva, i to usred Svjetskog prvenstva, najveće i najvažnije sportske smotre na planeti.

FIFA suspendovala Nepal Izvor: mondo.ba

FIFA je zvaničnim pismom obavijestila sve svoje članice da je Fudbalski savez Nepala suspendovan do daljnjeg i da je istog trenutka izgubio sva prava koja proizilaze iz članstva u ovoj organizaciji.

Ova drakonska kazna znači da reprezentacija Nepala, kao i svi klubovi iz ove zemlje, do ukidanja suspenzije imaju apsolutnu zabranu učešća u svim međunarodnim takmičenjima. Pored toga, njihovim zvaničnicima, trenerima i igračima ukinuto je pravo na korišćenje bilo kakvih razvojnih programa, kurseva ili obuka pod okriljem FIFA i Azijske fudbalske konfederacije (AFC).

U dopisu je upućeno i oštro upozorenje svim ostalim članicama svjetske kuće fudbala, kojima je najstrože zabranjen bilo kakav dalji sportski kontakt ili saradnja sa Nepalom dokle god je suspenzija na snazi.

Iako FIFA u zvaničnom saopštenju nije u detalje precizirala sve motive za ovako drastičan korak, jasno se navodi da je suspenzija direktna posljedica grubog miješanja politike u sport.

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FIFA Nepal

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