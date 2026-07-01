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Defanzivac Intera pod istragom zbog prostitucije

Defanzivac Intera pod istragom zbog prostitucije

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Fudbaler Intera Alesandro Bastoni našao se pod istragom italijanskog tužilaštva.

Alesandro Bastoni pod istragom zbog prostitucije Izvor: X/Screenshot

Defanzivac Intera i reprezentacije Italije Alesandro Bastoni našao se pod istragom milanskog tužilaštva, prenose italijanski mediji. Kako navodi list "Gazeta delo Sport", 27-godišnji fudbaler dobio je obavještenje o pokretanju postupka u okviru šire istrage koja se odnosi na navodnu mrežu dječije prostitucije.

Prema pisanju italijanskih medija, Bastonijevo ime pojavilo se tokom istrage koja se vodi u vezi sa eskort agencijom "Ma.De" iz Činizelo Balzama. Tužilaštvo istražuje navode da je agencija organizovala privatne događaje namijenjene imućnim klijentima, među kojima su navodno bili i profesionalni fudbaleri. Kako se navodi, Bastoni je pod istragom zbog sumnje da je 2020. imao kontakt sa djevojkom koja je tada imala 17 godina. Ipak, prema dostupnim informacijama, djevojka je tokom saslušanja izjavila da između nje i fudbalera nije bilo intimnih odnosa.

S druge strane, istražitelji tvrde da raspolažu određenom dokumentacijom koja se odnosi na njihov susret. Među dokazima koje navodno posjeduje finansijska policija nalaze se i prepiske iz telefona, za koje istražioci smatraju da bi mogle da budu značajne za dalji tok postupka. Prema pisanju istog medija, Bastoni bi u narednim danima trebalo da bude saslušan pred tužilaštvom i da iznese svoju verziju događaja. Za sada nije poznato kad će tačno biti održano saslušanje.

U okviru iste istrage dokumentacija je uručena i fudbalerima Rikardu Kalafjoriju, Danijelu Maldiniju i Kevinu Bonifaciju. Međutim, italijanski mediji ističu da oni nisu osumnjičeni, već su pozvani da svjedoče kako bi pomogli istražiteljima u rasvjetljavanju celog slučaja.

Čitava situacija dolazi u trenutku kada se Bastoni posljednjih nedelja dovodi u vezu sa mogućim transferom, pošto pojedini mediji tvrde da postoji interesovanje velikih evropskih klubova za defanzivca Intera.  

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01:12:56
Priča za medalju: Olivera Moldovan
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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