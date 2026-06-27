Niko Barela dobio je zadatak da bira između najboljih veznih fudbalera u istoriji Intera i odabrao je Dejana Stankovića.

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Ko je najbolji vezni fudbaler u istoriji milanskog Intera? Ako pitate zamjenika kapitena i jednog od najboljih igrača kluba Nikola Barelu odgovor je prilično jasan - Dejan Stanković.

Na zvaničnom klupskom profilu je dobio pitanje da rangira najbolje vezne fudbalere u istoriji milanskog velikana. Ko god je bio u konkurenciji sa Stankovićem je ostao iza trenera Crvene zvezde. To nije toliko čudno jer je Barela već jednom rekao da mu je upravo Dejan bio uzor u karijeri.

Vidi opis Za Italijana je Dejan Stanković najbolji u istoriji Intera Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Prvo je izabrao Stankovića ispred Estebana Kambijasa, pa je onda upitan da izabere između Stankovića i Nikola Bertija koji je proveo 10 godina u Interu (229 nastupa) i osvojio Seriju A i dva UEFA kupa.

"Uf, to je baš teško pitanje. Ali Deki, uvijek sam birao Dekija", odgovorio je Barela.

Tu se najviše dvoumio. Uslijedila su imena Lotara Mateusa, Huana Sebastijana Verona, Jurija Đorkaefa, Veslija Snajdera i na kraju je čuo svoje ime Barela.

"Stanković, Stanković", podviknuo je Niko i nasmijao se.

Stanković je poslije Crvene zvezde otišao u Italiju i prvo je proveo šest sezona u Laciju (od 1998. do 2004. godine) i odatle je prešao u Inter gdje je bio do 2013. godine. Sa timom iz Milana je osvojio pet titula u Seriji A, četiri Kupa Italije, Ligu šampiona, FIFA Svjetsko prvenstvo i četiri italijanska Superkupa.

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Pogledajte 01:12 Stanković: Indirektno sam ušao u Ligu šampiona sa Zvezdom Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)