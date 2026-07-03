Najveći projekat u istoriji grčkog sporta biće radovi na stadionu Jorgos Karaiskakis u Pireju, gdje je domaćin Olimpijakos.

Izvor: YouTube/Olympiacos FC - Official YouTube Channel

Grčki biznismen Evangelos Marinakis predstavio je kompletnoj javnosti novi megalomanski projekat. Prvi čovjek Olimpijakosa, ali i Notingem Foresta, najavio je izgradnju stadiona u Pireju. "Novi Karaiskakis" koštaće preko 250.000.000 evra, a imaće kapacitet od oko 53.000 sjedećih mjesta. Po tom parametru biće jedan od najvećih na Balkanu!

Radovi bi trebalo da počnu naredne godine, a Marinakis smatra da će stadion koji izgradi biti jedan od najljepših u Evropi. Bez ikakve dileme biće to najskuplji projekat u istoriji profesionalnog sporta u Grčkoj, a prvi čovjek Olimpijakosa tvrdi da niti je tražio niti je dobio novac poreskih obveznika - sve finansira iz sopstvenih sredstava. Pogledajte kako će izgledati stadion:

Vidi opis Olimpijakos pravi stadion od 250 miliona evra Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Olympiacos FC - Official YouTube Channel Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: YouTube/Olympiacos FC - Official YouTube Channel Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: YouTube/Olympiacos FC - Official YouTube Channel Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: YouTube/Olympiacos FC - Official YouTube Channel Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: YouTube/Olympiacos FC - Official YouTube Channel Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: YouTube/Olympiacos FC - Official YouTube Channel Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: YouTube/Olympiacos FC - Official YouTube Channel Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: YouTube/Olympiacos FC - Official YouTube Channel Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: YouTube/Olympiacos FC - Official YouTube Channel Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: YouTube/Olympiacos FC - Official YouTube Channel Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: YouTube/Olympiacos FC - Official YouTube Channel Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: YouTube/Olympiacos FC - Official YouTube Channel Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: YouTube/Olympiacos FC - Official YouTube Channel Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: YouTube/Olympiacos FC - Official YouTube Channel Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: YouTube/Olympiacos FC - Official YouTube Channel Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: YouTube/Olympiacos FC - Official YouTube Channel Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: YouTube/Olympiacos FC - Official YouTube Channel Br. slika: 17 17 / 17

"Ovo je jedinstvena priča za koju niti su traženi niti su dati državni resursi. Nijedan grčki poreski obveznik neće biti opterećen zbog ovoga što planiramo da izgradimo", poručio je Marinakis na početku izlaganja i zatim dodao: "Nažalost, Vlada nas je stavila na čekanje. Ne razumem zbog čega, pošto ništa od države nismo tražili. Ni pola evra. Mi smo na razne studije i pripreme već potrošili milione i milione, i bili smo potpuno spremni da odmah započnemo sa radom. Čekamo građevinsku dozvolu od septembra 2025. Da smo je dobili, počeli bismo ove godine i već 2028. uselili bismo se u naš novi dom. Cijeli projekat koštaće preko 250.000.000 evra, biće to pozorište iz naših snova i radiće 365 dana u godini. Novi stadion je prvi preduslov da Olimpijakos bude samozadovoljan, finansijski moćan i da mu više niko ne treba. Trenutno gledamo u budućnost sa sigurnošću, puni samopouzdanja".

Stadion koji nosi naziv po Jorgosu Karaiskakisu, heroju iz borbi za oslobođenje Grčke, korišćen je još za Olimpijske igre 1896. godine. Kroz godine je doživljavao brojne rekonstrukcije, a posljednji put je u njegovu modernizaciju uloženo čak 60 miliona evra. Trenutni kapacitet mu je nešto manji od 35.000 mjesta, a i to je rekord za grčki fudbal.

Novi stadion Karaiskakis u Pireju, dom fudbalera Olimpijakosa. Izvor: YouTube/Olympiacos FC - Official YouTube Channel

Među najvažnijim mečevima koji su odigrani na stadionu u Pireju su meč UEFA Superkupa kada je Mančester siti pobijedio Sevilju nakon boljeg izvođenja penala (2023) ili finale Kupa pobjednika Kupova kada je Real Madrid bio bolji od Čelsija nakon dva odigrana meča (1971). Tokom Olimpijskih igara 2004. godine ovdje su se igrali mečevi i muškog i ženskog dijela turnira.

Zanimljivo, stadion Karaiskakis nije u vlasništvu Olimpijakosa. Njega zakupljuje Olimpijski komitet Grčke. Posljednji dogovor postignut je 2003. godine, a tada je potpisan sporazum koji traje 49 godina. Crveno-bijelima to neće predstavljati problem kada budu ulagali milione u rekonstrukciju.

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(MONDO)