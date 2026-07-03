"Da sam znao, ne bismo ni igrali utakmicu": Dejan Stanković pobjesnio zbog fudbalera Zvezde

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković nezadovoljan nakon posljednje pripremne utakmice u Austriji.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde odradili su dio priprema u Austriji, a posljednji meč koji je bio na programu u ovom delu sezone razbjesnio je Dejana Stankovića. Trener crveno-bijelih je tokom proljećnog dijela sezone isticao da su pojedini igrači zalutali u klub i da neće moći tako da se igra, a nakon prvog dela priprema ponovo je ljut - ovog puta jer je primijetio da su neki fudbaleri poluozbiljno shvatili novi kontrolni meč.

Zvezda je imala dva gola prednosti nakon što je Mirko Ivanić tresao mrežu ekipe Blau Vajs iz Linca, ali nije uspjela da pobijedi. Na kraju je bilo 2:2, što je Stankovića zabrinulo. Jedina utjeha mu je da su se njegovi fudbaleri opustili jer je kraj ovog dijela priprema i sada ih čeka povratak u Beograd.

"Imali smo i malo... Nekog smo odmorili, dosta teško smo radili. Da sam znao da će ovako da izgleda, ne bismo ni igrali utakmicu. Ne možeš da igraš prijateljske utakmice na 50 odsto, bolje da ih ne igramo. Ako je glava već kući, ako je posljednji dan... Sve razumijem, ali ima i nešto što ne mogu da razumijem i ne želim da razumijem pogotovo kad igraš za Zvezdu. Ne može da se igra na pola puta.Vidio sam na momente nešto što radimo. Dosta toga što se desilo je negativno. Dosta spori... Hajde, da opravdam, ide se kući, bilo je teško, dosta smo radili. Svako mora bolje. Ne može takav odnos da imaš, ne može da se igra na 50 odsto, možeš da se povrijediš, da bude katastrofa. Možeš da odigraš loše tako da staviš dosta upitnika za sve nas, i za sebe kao igrača i za stručni štab. Vidjeću da li ću ovu utakmicu uopšte analizirati ili neću", rekao je trener Crvene zvezde.

Upitan je trener Crvene zvezde da prokomentariše situaciju na tržištu, odnosno da li će biti pojačanja u igračkom kadru tokom narednog perioda - nakon što je odrađen dio pripremnog perioda i bolje upoznat potencijal ekipe.

"To zavisi od mogućnosti. Da li možemo ili ne možemo. Trenutno od ovog igračkog kadra moramo napraviti energiju, moramo napraviti odnos, izlazak iz komfor zone.Treba da skapiramo šta nas čeka za dvije nedjelje, početak prvenstva i odmah Evropa. Mislim da je ovo izolovan slučaj, da mi bude opravdanje da je glava već kod kuće. Ako uđem u dublju analizu, ima mnogo upitnika", rekao je Stanković i dodao:

"Rade je doživio kontuziju članka na treningu. Ne želimo da rizikujemo. Motivisan protivnik, mi nemotivisani. Dosta je teško igrati ove utakmice, treba motivisati ekipu, ali opet kažem - ne može na 50 odsto".

Crvena zvezda novu sezonu počinje utakicom 18. jula, utakmicom protiv Mačve iz Šapca. Povratnik u Superligu će gostovati na stadionu "Rajko Mitić", a crveno-bijele odmah nakon toga čeka i meč u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Zvezda ne zna prvog rivala na međunarodnoj sceni, jer će to biti Larn iz Severne Irske ili Tre Fjori iz San Marina - tim koji prođe prvo kolo.

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