Crvena zvezda prokockala dva gola prednosti: Srpski šampion se vraća kući sa jednom pobjedom

Crvena zvezda završila je pripreme u Austriji remijem sa ekipom Blau Vajsa.

Izvor: ArenaSport 1 / printscreen

Fudbaleri Crvene zvezde remizirali su sa ekipom Blau Vajsa 2:2, u posljednjoj provjeri na pripremama u Austriji. Izabranici Dejana Stankovića su imali dva gola prednosti, ali su dozvolili rivalu da se vrati.

Prvo su smanjili zaostatak sa penala već u prvom periodu o kome bi moglo dosta da se polemiše da nije u pitanju prijateljski meč, da bi izjednačenje izborili u 56. minutu.

Oba gola za srpskog šampiona postigao je kapiten Mirko Ivanić, dok su za austrijski tim pogodili Vajnhauer i Ronivaldo.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!