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Crvena zvezda prokockala dva gola prednosti: Srpski šampion se vraća kući sa jednom pobjedom

Crvena zvezda prokockala dva gola prednosti: Srpski šampion se vraća kući sa jednom pobjedom

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda završila je pripreme u Austriji remijem sa ekipom Blau Vajsa.

Crvena zvezda Blau Vajs Linc 2:2 Izvor: ArenaSport 1 / printscreen

Fudbaleri Crvene zvezde remizirali su sa ekipom Blau Vajsa 2:2, u posljednjoj provjeri na pripremama u Austriji. Izabranici Dejana Stankovića su imali dva gola prednosti, ali su dozvolili rivalu da se vrati.

Prvo su smanjili zaostatak sa penala već u prvom periodu o kome bi moglo dosta da se polemiše da nije u pitanju prijateljski meč, da bi izjednačenje izborili u 56. minutu.

Oba gola za srpskog šampiona postigao je kapiten Mirko Ivanić, dok su za austrijski tim pogodili Vajnhauer i Ronivaldo.

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Tagovi

FK Crvena zvezda fudbal prijateljska utakmica prijateljske utakmice

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