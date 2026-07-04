"Nisu ni vidjeli da mi bakterija jede nogu": Završena karijera šampiona koji je odbijao da se preda

Desetak operacija, bakterija koja jede tetivu i presađivanje kože nisu mogli da spriječe Santija Kazorlu koji je uprkos svemu želio da igra fudbal - sve do sada.

Izvor: Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy / Profimedia

Legendarni španski fudbaler Santi Kazorla, dugogodišnji član Viljareala i Arsenala, odlučio je da završi karijeru. Odlaskom u penziju jednog od najvećih majstora svoje generacije, omalenog umjetnika koji je sa obje noge podjednako stvarao magiju, završava se i jedna era svjetskog fudbala. Pored toga što je svojim igračkim kvalitetima bio veoma atraktivan za gledanje, Kazorla je zbog svega što mu se dešavalo bio i inspiracija ljubiteljima fudbala širom sveta.

Tešku povredu doživio je igrajući prijateljski meč za reprezentaciju Španije protiv Čilea, davne 2013. godine. "Nije to teška povreda", rekao je medijima trener Arsenala, čuveni francuski stručnjak Arsen Venger. Bilo je daleko ozbiljnije od toga. Tri godine kasnije, postalo je jasno da su ugroženi i karijera i život omalenog majstora fudbala.

Klupski doktori su prevarili Vengera, koji je kasnije istakao da je najteža povreda koju je vidio u fudbalu. Bilo je ljekara koji su smatrali da Santi Kazorla više nikada neće moći da hoda. Neki od njih zagovarali su amputaciju, neki drugi ga ubjeđivali da umjesto o fudbalu misli o šetnjama sa svojim sinom - jer sport više nije za njega. Santi Kazorla je u Španiji čuo ono što je želio. "Borićemo se", rekli su mu ljekari kojima je poverovao da će se vratiti na teren.

Kako je Kazorla preživio najtežu povredu?

Kada je Arsenal ubjedljivo savladao Ludogorec u oktobru 2016. godine, u okviru Lige šampiona, povreda Santija Kazorle bila je vijest koja je Arsenu Vengeru "obezbijedila" neprospavane noći. Predviđeni period oporavka nije dao apsolutno nikakve rezultate, pa je u decembru zaključeno da će Kazorla morati na operaciju. Imao ih je između osam i jedanaest, u zavisnosti od izvora koje pronađete.

Skočni zglob bio je "načet" 2013. godine, Ahilova tetiva povrijeđena 2016. godine, a prilikom jedne od operacija gangrena je počela da "jede" tetivu. Stradalo je čak deset centimetara, pa su se doktori prilikom sljedeće operacije šokirali - španski fudbaler praktično nije imao dio tijela koji mu je neophodan za kretanje.

"Bakteriju sam pokupio na operacionom stolu, a rana bi mi se stalno otvarala. Ja bih radio na biciklu i nekoliko šavova bi se otvorilo. Pošto je rana bila otvorena bakterije su mogle da uđu ponovo. Noću bi žuta tečnost izlazila odatle. Svaki put kad bi me zatvorili, otvorilo bi se ponovo i opet bi tekla tečnost.Presadili su mi kožu, ali nisu vidjeli šta je unutra - bakterija koja me izjeda. Nikada nisu ni otkrili koja je bakterija u pitanju", prisjeća se Santi, pa dodaje:

"Rekli bi mi: 'Ne brini o igranju fudbala, koncentriši se na normalan život i to da možeš da prošetaš sa sinom.' Ali ja nisam davao mnogo značaja tome jer sam već riješio da odem u Španiju gdje su mi rekli potpuno druge stvari".

Proces oporavka bio je izuzetno bolan. Kazorla je tek 2019. godine ponovo dobio priliku da igra fudbal, a u međuvremenu je prošao izuzetno težak period. Otvorenu ranu na nozi doktori su morali da zakrpe kožom sa ruke i to sa dijela tijela na kojem je Santi imao tetovirano ime svoje ćerke. "Ja sam sada kao slagalica", rekao je Santi Kazorla koji je dio podlaktice imao na desnom članku, dio butine u podlaktici i kost iz noge u peti. Takođe u stopalu ima metalnu ploču, a Ahilova tetiva mu je izrasla od tkiva uzetog sa zadnje lože.

Zašto je Kazorla igrao za Ovijedo?

Kada je preživio najteži period u karijeri, Santi Kazorla je ponovo poželio da igra fudbal. Kada god su mu ljekari dozvoljavali da u bolnici stane na noge ili da šutne loptu, zvao bi svoje najbliže i prepun utisaka im govorio o tom poduhvatu. Povratak na teren bio je njegova pokretačka energija, oporavio se samo da bi ponovo igrao.

Nekoliko godina kasnije postalo mu je jasno da ima još jedan cilj u karijeri.

"Dali su mi dobru ponudu, ali mi je žena rekla: 'Ne, ne, ne ideš u Ovijedo da zaradiš, idemo kući da uživaš, da pomogneš, da im pružiš nešto'.Odmah sam zvao svog agenta: 'Ne želim nikakav novac. Rekao sam predsjedniku, dajte mi minimalac i 10 odsto prodaje dresova neka ide akademiji. Odmah smo to uradili!", ispričao je Kazorla.

Za klub u kojem je proveo dio dječačkih dana igrao je iz ljubavi, iz poštovanja, za svoju dušu i za zabavu širokih narodnih masa. Igrao je zato što je tako trebalo da bude, tako je zapisano. Igrao je zato što je pobjednik i šampion, majstor fudbala koji kornere i slobodnjake može da izvede i desnom i lijevom nogom.

Kakvu je karijeru imao Santi Kazorla?

Santi Kazorla je počeo da trenira fudbal u lokalnoj ekipi Kovadonga, a zatim je nekoliko godina bio dio mlađih kategorija Ovijeda, kluba za koji je i navijao kao dkečak. Prvi profesionalni ugovor dobio je u Viljarealu, koji mu je dao i prve minute u seniorskom fudbalu - prije više od 20 godina. Igrao je za prvi tim i rezervnu ekipu Viljareala, išao u Rekreativo iz Uelve, pa se vraćao da opet obuče žuti dres. Jednu sezonu proveo je u Malagi, godinama je igrao za Arsenal, pa ponovo za Viljareal prije nego što je otputovao u Aziju i obukao dres katarskog Al Sada.

Veliku karijeru Santi završava nakon tri godine u dresu Ovijeda. Ispunio je sebi dječački san da obuče dres tog kluba, a prethodne sezone imao je priliku i da nastupa u elitnom rangu španskog fudbala sa klubom koji je zavolio kao klinac koji tek uči da šutira loptu. U međuvremenu je sedam puta nastupio za mladu reprezentaciju Španije i čak 81 put za seniorsku selekciju u kojoj je dao 15 golova.

Tokom bogate karijere Santi Kazorla je osvojio Intertoto kup sa Viljarealom, dva FA kupa i dva Komjuniti šilda sa Arsenalom, kao i čak sedam trofeja sa Al Sadom. Između ostalog, dva puta je bio šampion Katara. Kao reprezentativac Španije bio je dio šampionskih timova na Evropskim prvenstvima 2008. i 2012. godine. Jedan od najdražih trofeja svakako mu je osvajanje plej-ofa za ulaz u Primeru, što je prošle sezone uradio sa Ovijedom.

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