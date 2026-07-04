Popović stigao iz Zvezde u Olimpijakos: Crnogorac predstavljen u Atini

Doskorašnji čuvar mreže OFK Beograda nastavlja karijeru u Grčkoj među tamošnjim crveno-bijelima.

Izvor: instagram/olympiacosfc

Crnogorski golman Balša Popović otišao je definitivno iz OFK Beograda preko Crvene zvezde u Olimpijakos, za 1,5 miliona evra. Čuvar mreže koji je odlično igrao za "romantičare" prošle sezone na pozajmici sa "Marakane" nije ni debitovao za crveno-bijele, već je odmah "proslijeđen" za obeštećenje Olimpijakosu.

Popović je potpisao ugovor na pet godina sa grčkim velikanom i zvanično je predstavljen.

Popović je četiri puta nastupio za "A" reprezentaciju Crne Gore, rođen je u Kotoru 200. godine, a u Srbiji je igrao od januara 2022. i dolaska iz Grblja u Kolubaru. U OFK Beograd je prešao u ljeto 2023 i tri godine je nastupao za "Romantičare", s tim da je u posljednjoj sezoni bio među njima kao pozajmljeni igrač Zvezde.

Crveno-bijeli kupili su prava na njega za 900 hiljada evra od OFK Beograda u ljeto 2025.

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