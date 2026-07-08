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FIFA odbila Francusku: Nisu im oprostili karton, to može samo kada je Amerika u pitanju

FIFA odbila Francusku: Nisu im oprostili karton, to može samo kada je Amerika u pitanju

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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FIFA nije riješila da Francuskoj oprosti ono što je oprostila Americi i to nikoga ne čudi.

FIFA nije obrisala žuti karton Francuskoj Izvor: X/@AlbicelesteTalk/Printscreen

FIFA je poništila crveni karton Folarinu Balogunu što mu je omogućilo da igra meč sa Belgijom u osmini finala Svjetskog prvenstva, a sada smo saznali da ta i takva pravila ne važe za ostale. Pred meč Francuske sa Marokom u četvrfinalu Didije Dešan je potvrdio da takva usluga nije narpavljena njegovom timu.

"Jutros smo dobili odgovor FIFA. Žuti karton ostaje", kratko je rekao Dešan na pitanje da li je pokušaj da se izbriše žuti karton Majkla Olisea iz prethodnog meča uspio.

FIFA nije uvažila žalbu Francuza iako je Olise dobio žuti karton na samom kraju meča kada igre više nije bilo. Ipak, Didije Dešan nije tražio izgovore i naglasio je da se ne plaši toga što će četiri Argentinca suditi duel. Ta odluka je uzburkala strasti, kao i prethodno odluke sudije Leteksijea na meču Argentine i Egipta. 

"Nadam se da će sudije biti jednako dobri kao gospodin Leteksije i njegovi asistenti na meču Argentine i Egipta. Moj suparnik je Maroko, a ne sudija", rekao je Dešan. 

Zbog ovakve odluke FIFA Majkl Olise će morati da se pazi na duelu četvrfinala sa Marokom jer bi jedan karton mogao da ga košta učešća na polufinalu, ako Francuska prođe dalje. Doduše sa Dueom, Barkolom, Šerkijem kao alternativama, nije kao da Dešana previše boli glava. 

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Tagovi

fudbal Mundijal 2026 Francuska Didije Dešan

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