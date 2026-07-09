Još jedan novajlija u Mostaru: Nekadašnji fudbaler Sarajeva potpisao za Zrinjski

Hamza Ljukovac u Zrinjski stiže iz turskog Bašakšehira, a osim Sarajeva u Premijer ligi BiH nastupao je još za GOŠK iz Gabele i dobojsku Slogu.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Hamza Ljukovac (21), iako veoma mlad igrač, već je promijenio šest klubova, a mostarski Zrinjski biće mu već sedmi u nešto više od dvije godine!

Nekadašnji igrač Sarajeva potpisao je 2024. godine za Bašakšehir, ali u Turskoj nije stigao da se nametne, pa su ga u prethodne dvije godine slali na pozajmice u GOŠK iz Gabele, dobojsku Slogu, češke Teplice i Muru iz Slovenije. Nakon ne baš sjajne episode u Turskoj, odlučio je da napusti tamošnju Superliku i potpiše za Zrinjski.

"HŠK Zrinjski Mostar može potvrditi angažman Hamze Ljukovca, 21-godišnjeg ofanzivnog veziste koji je, nakon što je postignut dogovor o transferu s turskim Bašakšehirom, s 'plemićima' potpisao ugovor do ljeta 2028. godine.

Igrač rođen 2005. godine ponikao je u redovima FK Sarajevo, a početkom 2024. godine kao član juniorske ekipe ostvario je transfer u Bašakšehir.

Svoju prvu seniorsku sezonu proveo je na pozajmici u Premijer ligi BiH - prvo u dresu GOŠK-a, a zatim u Slogi, dok je prethodnu sezonu takođe proveo na pozajmicama u češkim Teplicama i slovenačkoj Muri.

Hamzi želimo dobrodošlicu u redove HŠK Zrinjski", saopšteno je iz mostarskog kluba.