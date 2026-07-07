Novo pojačanje u Mostaru: Zrinjski doveo bivšeg juniora Rijeke

Niko Glajzer novi je igrač Zrinjskog.

Izvor: HŠK Zrinjski

Krilni napadač Niko Gajzler (2004.) novo je pojačanje Zrinjskog, sedmo ovog ljeta.

Sa "plemićima" je Gajzler dogovorio saradnju u trajanju od dvije godine, a prethodno je nosio dres Orijenta, čiji je član bio od februara 2025. godine. Rođeni Riječanin prošao je omladinsku školu kluba iz istoimenog grada, dok je u ljeto 2023. godine, po okončanju juniorskog staža, postao član prvog tima.

U istom nije dobio šansu da se poaže i dokaže (samo jedan nastup, op.a.), pa je otišao na pozajmicu u Radomlje, čiji je punopravni član postao po isteku iste.

Najviše mečeva u karijeri, 77, Gajzler je odigrao u dresu Orijenta, postigavši 23 gola, čemu je dodao i 11 asistencija. Kao junior Rijeke, uknjižio 49 nastupa, postigavši 28 golova.

Prije Glajzera, u Zrinjski su stigli Karlo Stapić, Antonio Đaković, Niko Vukančić, Ivica Vidović, Mario Čuić i Viktor Grbić.

Sa druge strane, otišli su Tomislav Kiš, Leo Mikić, Igor Savić, Duje Dujmović, Ivan Posavec, Mateo Sušić, Filip Šakota, Milan Šikanjić, Marin Ljubić, Stefano Surdanović, Tin Sajko i Marko Kozina.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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