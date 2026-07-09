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Iznenađujući transfer: Kerim Memija prije mjesec i po produžio ugovor sa Zrinjskim, pa napustio Mostarce

Iznenađujući transfer: Kerim Memija prije mjesec i po produžio ugovor sa Zrinjskim, pa napustio Mostarce

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Kerim Memija ipak ne ostaje u redovima "plemića".

Kerim Memija Izvor: Michal Dubiel/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Iako je krajem maja dogovorio produžetak saradnje sa Zrinjskim na još dvije godine, Kerim Memija ipak neće ostati u Mostaru.

"Plemići" su potvrdili da je došlo do iznenađujućeg transfera, pa će iskusni bek karijeru nastaviti u daleko Indoneziji.

"Kerim Memija od danas i službeno više nije igrač HŠK Zrinjski Mostar.

PT Persija Jaja Džakarta i HŠK Zrinjski postigli su dogovor o transferu iskusnog defanzivca, koji nakon pet uspješnih sezona u dresu 'plemića' i 183 službena nastupa karijeru nastavlja u Indoneziji", saopštio je mostarski klub.

Iako je 30-godišnji defanzivac nedavno produžio saradnju s mostarskim klubom, nakon razgovora s igračem, uvažavajući njegovu želju i sve ono što je u prethodnih pet godina dao HŠK Zrinjskog, klub je odlučio da prihvati ponudu Persije.

"Odlazim iz Mostara pun ponosa i zahvalnosti jer sam imao čast nositi dres Zrinjskog i biti dio jedne od najuspješnijih generacija u istoriji kluba. Zajedno smo proživjeli mnogo lijepih trenutaka, osvojili puno trofeja, slavili velike pobjede i ispisivali stranice kojih ću se uvijek s ponosom sjećati. Zahvalan sam svim saigračima i trenerima s kojima sam dijelio svlačionicu, svim ljudima u klubu koji su mi kroz sve ove godine bili podrška i naravno navijačima koji su nas uvijek gurali naprijed. Mostar je postao moj drugi dom i iz njega nosim uspomene koje nikada neću zaboraviti. Siguran sam da će Zrinjski nastaviti da osvaja trofeje i donosi radost svojim navijačima", izjavio je Memija.

"HŠK Zrinjski se želi zahvaliti Kerimu na profesionalizmu, posvećenosti i značajnom doprinosu kroz godine provedene u Mostaru, a posebno ističemo njegovu ulogu u uspjesima kluba u prethodnih pet sezona u kojima smo osvojili osam trofeja – tri naslova prvaka BiH, tri Kupa i dva Superkupa. Kerimu želimo puno sreće i uspjeha u nastavku karijere u Indoneziji!", dodaju iz Zrinjskog.

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Tagovi

HŠK Zrinjski Kerim Memija Premijer liga BiH transferi

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