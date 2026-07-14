Pretukao djevojku i to je trebalo da mu uništi karijeru: Pomirili se, imaju bebu, a on plaćen 40 miliona

Mejson Grinvud je brutalno pretukao svoju djevojku Harijet Robson i to je trebalo da mu uništi karijeru, ali umjesto toga pomirili su se, dobili dijete i sada ga čeka astronomski ugovor u Istanbulu.

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Engleski fudbaler Mejson Grinvud potpisao je za Fenerbahče u jednom od najvećih transfera ovog ljeta. Grinvud je plaćen čak 40 miliona evra, još dva miliona evra bi mogla da pripadnu Marseju u slučaju ispunjenja bonusa, dok Engleza u Istanbulu čeka plata od čak 10 miliona evra neto godišnje.

S obzirom na to da je potpisao ugovor sve do 2030. godine, znači da će i sam zaraditi bar 40 miliona evra u Fenerbahčeu, gdje je postao najskuplje pojačanje svih vremena.

BREAKING: Mason Greenwood to Fenerbahçe, HERE WE GO! Deal done for the English winger to join Fener.



€40m plus €2m add-ons to Olympique Marseille; Man United get over 10m with sell-on clause.



Salary around €10m net per year on deal until June 2030 at Fener. pic.twitter.com/bQvhQupk7m — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)July 13, 2026



Fenerbahče je prethodno za trenera vratio Ismaila Kartala koji je dobio još nekoliko spektakularnih pojačanja. Stigli su Vedat Murići, jedan od najboljih strijelaca La Lige u posljednjih par sezona, zatim mladi Sidiki Šerif iz Anžea, kao i Nejtan Ake iz Mančester sitija.

Inače, postoji mogućnost da i Dušan Tadić ovog ljeta opet dođe u Fenerbahče, doduše ne kao igrač - nego kao pomoćni trener kod pomenutog Ismaila Kartala.

Grinvud i optužbe za napad na djevojku

Izvor: GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia

Već dvije sezone Mejson Grinvud je jedan od najboljih igrača francuske Lige 1, ali znao je da mu to neće donijeti povratak u Englesku gdje ga niko ne želi uprkos tome što je među najtalentovanijim napadačima u svom godištu. Razlog je naravno problematično ponašanje Mejsona Grinvuda koji je i hapšen zbog napada na djevojku Harijet Robson.

Grinvud je čak bio i uhapšen nakon što je Robsonova na društvene mreže okačila fotografije na kojima se vidi da je pretučena, dok je takođe objavila i snimak na kome se fudbaler čuje kako joj prijeti silovanjem.

Zbog toga ga je Mančester junajted suspendovao i izbacio iz tima, potom poslao u Hetafe, pa u Marsej, međutim iako je to trebalo da mu uništi fudbalsku karijeru - i na neki način i jeste jer ne igra za Englesku i u Engleskoj - Grinvud je zaobilaznim putem stigao do novca i slave. I na sve to, pomirio se sa djevojkom Harijet Robson s kojom sada ima i dijete.

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