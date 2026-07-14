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Pretukao djevojku i to je trebalo da mu uništi karijeru: Pomirili se, imaju bebu, a on plaćen 40 miliona

Pretukao djevojku i to je trebalo da mu uništi karijeru: Pomirili se, imaju bebu, a on plaćen 40 miliona

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Mejson Grinvud je brutalno pretukao svoju djevojku Harijet Robson i to je trebalo da mu uništi karijeru, ali umjesto toga pomirili su se, dobili dijete i sada ga čeka astronomski ugovor u Istanbulu.

mejson grinvud od skandala do 40 miliona u fenerbahceu Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Engleski fudbaler Mejson Grinvud potpisao je za Fenerbahče u jednom od najvećih transfera ovog ljeta. Grinvud je plaćen čak 40 miliona evra, još dva miliona evra bi mogla da pripadnu Marseju u slučaju ispunjenja bonusa, dok Engleza u Istanbulu čeka plata od čak 10 miliona evra neto godišnje.

S obzirom na to da je potpisao ugovor sve do 2030. godine, znači da će i sam zaraditi bar 40 miliona evra u Fenerbahčeu, gdje je postao najskuplje pojačanje svih vremena.


Fenerbahče je prethodno za trenera vratio Ismaila Kartala koji je dobio još nekoliko spektakularnih pojačanja. Stigli su Vedat Murići, jedan od najboljih strijelaca La Lige u posljednjih par sezona, zatim mladi Sidiki Šerif iz Anžea, kao i Nejtan Ake iz Mančester sitija.

Inače, postoji mogućnost da i Dušan Tadić ovog ljeta opet dođe u Fenerbahče, doduše ne kao igrač - nego kao pomoćni trener kod pomenutog Ismaila Kartala.

Grinvud i optužbe za napad na djevojku

Izvor: GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia

Već dvije sezone Mejson Grinvud je jedan od najboljih igrača francuske Lige 1, ali znao je da mu to neće donijeti povratak u Englesku gdje ga niko ne želi uprkos tome što je među najtalentovanijim napadačima u svom godištu. Razlog je naravno problematično ponašanje Mejsona Grinvuda koji je i hapšen zbog napada na djevojku Harijet Robson.

Grinvud je čak bio i uhapšen nakon što je Robsonova na društvene mreže okačila fotografije na kojima se vidi da je pretučena, dok je takođe objavila i snimak na kome se fudbaler čuje kako joj prijeti silovanjem.

Zbog toga ga je Mančester junajted suspendovao i izbacio iz tima, potom poslao u Hetafe, pa u Marsej, međutim iako je to trebalo da mu uništi fudbalsku karijeru - i na neki način i jeste jer ne igra za Englesku i u Engleskoj - Grinvud je zaobilaznim putem stigao do novca i slave. I na sve to, pomirio se sa djevojkom Harijet Robson s kojom sada ima i dijete.

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Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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