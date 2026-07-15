Dani Alveš šokirao priznanjem: Više sam uživao iza rešetaka nego na terenu!

Bivši brazilski fudbaler Dani Alveš izjavio je da je bio srećniji tokom boravka u zatvoru nego u periodu kada je kao profesionalni igrač zarađivao milione evra, istakavši da mu je vjera u Boga pomogla da pronađe unutrašnji mir.

Izvor: Europa Press/D.Zorrakino. Pool / Zuma Press / Profimedia

Alveš, koji je tokom karijere nastupao za Barselonu, Sevilju i reprezentaciju Brazila, održao je govor u kojem je govorio o svom iskustvu u pritvoru i značaju vjere.

"Zarađivao sam milione evra, hvala Bogu i fudbalu, ali tada to nisam shvatao. U zatvoru, gdje sam zarađivao 113 evra, bio sam srećniji nego dok sam zarađivao milione", rekao je Alveš, a prenijela španska Marka.

On je dodao da mu je vjera bila najveći oslonac tokom tog perioda.

"Ranije sam igrao fudbal, a potom sam u zatvoru čistio prostorije, ali sam imao svog Oca uz sebe", rekao je Alveš, aludirajući na Boga.

"Pitao sam se: Šta vrijede milioni evra ako nemaš Oca?", dodao je on.

Video njegovog obraćanja ubrzo je postao viralan na društvenim mrežama i izazvao brojne reakcije javnosti.

Alveš je ranije bio optužen za seksualni napad, ali ga je Viši sud Katalonije oslobodio optužbi i poništio prethodnu presudu kojom je bio osuđen na četiri i po godine zatvora. Prije toga je proveo više od godinu dana u pritvoru, nakon čega je pušten da se brani sa slobode.

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