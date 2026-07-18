Tek je prvo kolo, a Bugari već imaju najbizarniji gol sezone! (VIDEO)

Pogledajte bizaran pogodak fudbalera Spartaka iz Varne protiv sofijskog CSKA 1948.

Izvor: Screenshot

Krajem tekuće sedmice počela je nova sezona u bugarskom šampionatu, a već u prvom kolu imamo možda i najbizarniji gol u takmičarskoj godini...

U premijernoj rundi sastali su se Spartak iz Varne i sofijski CSKA 1948. Ovaj okršaj završen je rezultatom 2:2, a najviše pažnje privukao je vodeći pogodak domaćih iz 13. minuta.

Mrežu CSKA 1948 zatresao je tada fudbaler iz Sjeverne Makedonije Georg Stojanovski, ali je to učinio na veoma bizaran način. Iskoristio je kardinalnu grešku bjeloruskog internacionalca u defanzivnoj liniji gostiju Jegora Parhomenka koji je pogriješio u dodavanju na centru. Stojanovski se potom odlučio na udarac sa pola terena i savladao golmana Petra Marinova, koji je veoma nespretno intervenisao.

Pogledajte taj pogodak:

| Bulgaristan 1. Ligi'nde yeni sezon bu ilginç golle başladı. Georg Stojanovski.



⚔️ Spartak Varna 2-2 CSKA 1948pic.twitter.com/M2EcBW6H5F — Balkan Futbolu (@BalkanFutbolu)July 17, 2026

Inače, prvi meč u sezoni odigrali su i fudbaleri Levskog, samo tri dana nakon što su eliminisali Borac iz kvalifikacija za Ligu šampiona. Aktuelni prvak Bugarske dočekao je ekipu Dunav Ruse i ostvario pobjedu rezultatom 2:1.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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