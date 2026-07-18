logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tek je prvo kolo, a Bugari već imaju najbizarniji gol sezone! (VIDEO)

Tek je prvo kolo, a Bugari već imaju najbizarniji gol sezone! (VIDEO)

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Pogledajte bizaran pogodak fudbalera Spartaka iz Varne protiv sofijskog CSKA 1948.

Bizaran gol u Bugarskoj Izvor: Screenshot

Krajem tekuće sedmice počela je nova sezona u bugarskom šampionatu, a već u prvom kolu imamo možda i najbizarniji gol u takmičarskoj godini...

U premijernoj rundi sastali su se Spartak iz Varne i sofijski CSKA 1948. Ovaj okršaj završen je rezultatom 2:2, a najviše pažnje privukao je vodeći pogodak domaćih iz 13. minuta.

Mrežu CSKA 1948 zatresao je tada fudbaler iz Sjeverne Makedonije Georg Stojanovski, ali je to učinio na veoma bizaran način. Iskoristio je kardinalnu grešku bjeloruskog internacionalca u defanzivnoj liniji gostiju Jegora Parhomenka koji je pogriješio u dodavanju na centru. Stojanovski se potom odlučio na udarac sa pola terena i savladao golmana Petra Marinova, koji je veoma nespretno intervenisao.

Pogledajte taj pogodak:

Inače, prvi meč u sezoni odigrali su i fudbaleri Levskog, samo tri dana nakon što su eliminisali Borac iz kvalifikacija za Ligu šampiona. Aktuelni prvak Bugarske dočekao je ekipu Dunav Ruse i ostvario pobjedu rezultatom 2:1.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Tagovi

fudbal Bugarska

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC