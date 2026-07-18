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Urošu Plavšiću prijeti 5 godina zatvora? Optužen za napad na vojno lice, evo šta kaže zakon

Urošu Plavšiću prijeti 5 godina zatvora? Optužen za napad na vojno lice, evo šta kaže zakon

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Košarkaš Uroš Plavšić je prema tvrdnji beogradskih medija napao vojno lice. Za to krivično delo zaprijećena je visoka zatvorska kazna.

Urošu Plavšiću prijeti pet godina zatvora zbog napada na vojno lice Izvor: M.K./ATAIMAGES

Uroš Plavšić bi mogao da bude u ozbiljnim problemima. Prema navodima "Kurira" on je nakon svadbe sa influenserkom Jovanom Tomić uhapšen i zadržan u pritvoru. Navodno je preskočio ogradu Vojno-medicinske akademije na Banjici i zatim napao portira, zbog čega bi mogao ozbiljno da odgovara.

Portir koga je prema navodima medija Uroš Plavšić u noći između 16. i 17. jula napao je vojno lice, pa se Plavšiću na teren stavlja krivično djelo napada na vojno lice. 

Portir je prema pisanju i tvrdnjama medija zadobio manje fizičke povrede, a nakon što je savladao Plavšića predao ga je civilnoj policiji. Ukoliko dođe do suđenja kazne za ovo krivično djelo su jako visoke i Urošu Plavšiću prijeti čak i do 5 godina robije prema zakonu Republike Srbije. 

Uroš Plavšić je nedavno napustio Crvenu zvezdu i potpisao za rumunski Kluž, a prije toga je nastupao za Megu i Smederevo. Završio je koledž Tenesi, a Zvezda ga je slala na pozajmice u Bešiktaš i Bandirmu. Sa reprezentacijom Srbije osvojio je bronzanu medalju na Olimpijskim igrama 2024. godine u Parizu. 

Pogledajte

02:18
Uroš Plavšić intervju
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojćić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojćić

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Tagovi

Uroš Plavšić košarka

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