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OFK Beograd doveo reprezentativca iz Južne Amerike: Tri puta je igrao protiv Lionela Mesija

OFK Beograd doveo reprezentativca iz Južne Amerike: Tri puta je igrao protiv Lionela Mesija

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Reprezentativac Perua Serhio Penja novi je fudbaler OFK Beograda.

OFK Beograd doveo reprezentativca Perua Izvor: EPA-EFE/JUAN IGNACIO ROCORONI

Fudbaleri OFK Beograda pripremaju se za treću uzastopnu sezonu u Superligi Srbije, a pojačanje koje je stiglo na Karaburmu pokazuje visoke ciljeve "romantičara". Plavo-bijeli dres beogradskog tima u narednoj sezoni nosiće Serhio Penja, iskusni fudbaler i standardni reprezentativac Perua.

Kaoo što je bilo i najavljeno prije nekoliko dana, Penja je potpisao ugovor sa OFK Beogradom. On kao slobodan igrač stiže nakon kratke avanture u Turskoj, gdje je tokom posljednjih nekoliko mjeseci odigrao 13 mečeva i upisao jednu asistenciju u dresu Sakarjaspora.

Navodno, za iskusnog veznog fudbalera bio je zainteresovan i kiparski APOEL, ali je on odlučio da karijeru nastavi u Srbiji. Biće to još jedno veoma zanimljivo poglavlje u životu centralnog veznog fudbalera, koji je sa ekipom Malmea uspio da osvoji tri šampionske titule i dva Kupa Švedske.

Serhio Penja je karijeru počeo u rodnom Peruu, gdje je nosio dres Alijance iz Lime, jednog od najpoznatijih tamošnjih klubova. Uslijedio je transfer u Evropu pošto je potpisao za Granadu, gdje je bio član rezervnog tima, ali je išao na pozajmice - ponovo u Alijancu ali i u Universidad San Martin. Od 2017. do 2019. godine bio je u prvom timu španske Granade, uz pozajmicu portugalskoj Tondeli, a zatim su se ređali Emen u Holandiji, Malme u Švedskoj, PAOK u Grčkoj, Alijanca Lima i na kraju turski Sakarjaspor.

Svojevremeno je Penja odigrao čak 20 mečeva za reprezentaciju Perua do 20 godina, a sada već davne 2017. godine debitovao je za seniorsku selekciju. Do sada je za nacionalni tim svoje zemlje upisao 51 nastup, uz četiri postignuta gola. Dva puta je učestvovao na kontinentalnom šampionatu Južne Amerike, a nikada nije igrao na Mundijalu - 2018. godine nije stavljen na spisak, 2022. godine Peru je izgubio baraž za Svjetsko prvenstvo, a 2026. godine nisu se kvalifikovali.

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OFK Beograd fudbal transferi

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