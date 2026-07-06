Direktor OFK Beograda Andrej Mrkela istakao da taj klub želi Bađa i Ovusua, fudbalere Crvene zvezde.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je veliki dio posla u prelaznom roku obavila prije nego što su počele pripreme, pošto je Dejan Stanković već dobio četiri pojačanja za novu sezonu. Neće biti iznenađenje ako ih bude još, ali će morati da bude i odlazaka. Ovih dana posebno se priča o dva (privremena) rastanka na stadionu "Rajko Mitić". Čini se da su višak Mahmudu Bađo i Daglasa Ovusu, stranci koji su ne tako davno plaćeni ukupno 5,7 miliona evra!

Njih dvojicu u paketu želi da angažuje OFK Beograd, koji bi mogao da im ponudi veliku minutažu i priliku da se iz nedjelje u nedjelju prilagođavaju srpskom fudbalu. Iako je riječ o dvojici fudbalera čija tržištva vrijednost prevazilazi mogućnosti tima sa Karaburme, pozajmica na Omladinski stadion mogla bi da bude pravo rješenje za sve strane.

"Pa, radimo i na tome. Ukoliko se bude ukazala prilika, sigurno su to dva igrača profila koji tražimo i da ćemo reagovati. Za sada, to još nije blizu realizacije", rekao je Andrej Mrkela za "Mozzart Sport" o dolasku dvojice fudbalera za koje se čini da su trenutno višak u timu Crvenen zvezde.

Vidi opis OFK Beograd hoće dvojicu iz Crvene zvezde: Koštali 5,7 miliona evra, a idu na Karaburmu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Centralni vezni Mahmudu Bađo (21) prethodnog ljeta stigao je iz Dunajske Strede za 3.500.000 evra, ali je u dresu Crvene zvezde odigrao tek 965 minuta na 23 utakmice. Postigao je gol prtiv Železničara iz Pančeva u finišu sezone i zabilježio asistenciju protiv Novog Pazara na početku sezone, ali utisak koji je ostavio nije bio za pamćenje.

Sa druge strane, krilni napadač Daglas Ovusu (19) stigao je u Crvenu zvezdu u januaru za 2.200.000 evra, nakon uspješnog privikavanja na srpski fudbal u Radniku iz Surdulice. Tokom jesenjeg dijela prvenstva Ovusu je imao sedam postignutih golova u Superligi Srbije, ali je zatim u proljećnom dijelu prikazivao lošije partije i u dresu Crvene zvezde upisao je samo dva gola i jednu asistenciju.

Crvena zvezda je tokom ljeta bila zainteresovana da proda Daglasa Ovusua, ali on nije imao dobre rezultate na ljekarskim pregledima u Viktoriji iz Plzenja. Tada je propao transfer težak 4,3 miliona evra, koji bi u ovom trenutku bio prava premija za crveno-bijele. Mahmudu Bađo je bio na meti jednog poljskog kluba, ali nije bio zainteresovan za pozajmicu u tu zemlju.

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Pogledajte 00:45 Slavlje igrača i navijača OFK Beograda Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)