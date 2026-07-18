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Sin Zlatana Ibrahimovića opet promijenio klub: Maksiilijanu nije išlo ni u Milanu, ni u Ajaksu

Sin Zlatana Ibrahimovića opet promijenio klub: Maksiilijanu nije išlo ni u Milanu, ni u Ajaksu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Zlatanov nasljednik na novom početku - u drugom timu AZ Alkmara.

Sin Zlatana Ibrahimovića u drugom timu AZ Alkmara Izvor: Pro Shots Photo Agency / Sipa USA / Profimedia / EPA/RICCARDO ANTIMIANI

Maksimilijan Ibrahimović (19), stariji sin legendarnog Zlatana Ibrahimovića, prešao je u holandski AZ Alkmar. Od ovog ljeta nastupaće za drugi tim tog kluba, učesnika Lige Evrope, u kojem će pokušati da opravda svoj talenat. Prethodno ga očekuje oporavak od povrede zbog koje je neizvjesno kada će opet zaigrati.

"Maksimilijan Ibrahimović dobio je priliku da se oporavi od lakše povrede i da se u dogledno vrijeme priključi drugom timu AZ Alkmara. Još nije poznato kada će se devetnaestogodišnji napadač vratiti na teren. Kada se to dogodi, imaće priliku da nastavi svoj razvoj, uz povjerenje kluba da bi u budućnosti mogao da bude značajan član ekipe", saopštio je holandski klub.

Maksimilijan Ibrahimović je fudbalski stasao u Milanu i igra na poziciji lijevog krila, a prošlu sezonu proveo je na pozajmici u Ajaksu. Njegov otac je funkcioner italijanskog kluba i igrački velikan oba tima za koja je do sada igrao Ibrahimović junior. Ipak, Maksimilijan još nije uspio da se nametne, praćen ogromnim očekivanjima od svog prvog dana u fudbalu.

U minuloj polusezoni, Ibrahimović je igrao u samo četiri prvenstvene utakmice za Ajaks i nije ostavio značajan trag.

Zlatanov mlađi sin, Vinsent (18), i dalje je u Milanu i razvija se u tamošnjem omladinskom sastavu. Njegov otac je jedan od najviših funkcionera "rosonera" i to će biti i u novoj sezoni, 2026/27.

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Tagovi

Zlatan Ibrahimović fudbal

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